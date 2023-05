In den 80er-Jahren boxt sich René Weller als Profi in die Herzen der Fans und zu manchem Titel. Doch mittlerweile ist die ehemalige Sportikone an Demenz erkrankt. Um die erwarteten Pflegekosten zu stemmen, sieht seine Frau Maria nun keine andere Möglichkeit mehr, als seine Trophäen zu verkaufen.

Erinnerungsstücke aus der Box-Karriere von René Weller stehen beim Online-Marktplatz Ebay zum Verkauf. Wellers Frau Maria wolle mit den Einnahmen künftige Pflegekosten finanzieren, berichtet die "Bild"-Zeitung. Der frühere Profi-Boxer ist schwer demenzkrank und benötigt eine 24-Stunden-Betreuung. Derzeit leistet das noch seine Ehefrau zu Hause in Pforzheim.

Vor neun Jahren hatte René Weller die Diagnose erhalten. In den vergangenen Jahren schritt die Krankheit bei dem inzwischen 69-Jährigen immer stärker voran. Die Pflege wird für seine Frau zunehmend schwieriger. "Er kann nicht mehr laufen, kann nicht mehr raus", erklärt sie jetzt. "Ich umsorge ihn 24 Stunden, bin fast immer an seinem Bett."

Über die Zukunft macht sich Wellers Frau viele Gedanken: "Wenn ich ihn nicht mehr halten kann, würde ein Pflegeheim mindestens 4.000 Euro im Monat kosten." Doch ihr Mann erhalte lediglich 270 Euro Rente im Monat. "Da bekommt man schon Existenz-Angst. Das Geld, das wir durch den Verkauf auf Ebay erwirtschaften, soll in die Rücklage für Renés Pflege."

Er hätte "sicher nichts dagegen"

Deshalb bietet die 70-Jährige nun etliche Sammlerstücke auf der Internet-Verkaufsplattform an. Zu finden sind dort etwa sein Champion-Gürtel von der European Boxing Union (EBU) für 3.100 Euro und signierte Kampfhandschuhe für 1.950 Euro. Auch Ölbilder, die Weller in seiner Freizeit gemalt hat, können die Fans erwerben.

Er habe "sicher nichts dagegen", ist sich die Ehefrau des Ex-Boxers sicher. "Als er noch nicht so krank war, hatte er mich darum gebeten, seinen Fans diesen Wunsch zu erfüllen. Warum sollen sich die Fans nicht daran freuen können, solange René noch lebt?"

Als Profi war Weller unter anderem Deutscher Meister und zweifacher Europameister der EBU. Seine Karriere beendete er vor 30 Jahren. Danach trat er häufig in Fernsehsendungen auf. 2005 war er zum Beispiel bei "Big Brother" dabei. Im Sommer 2016 nahm er mit seiner Frau am RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" teil - bereits mit dem Wissen, an Demenz erkrankt zu sein.