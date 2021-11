Der ehemalige Box-Profi René Weller leidet seit Jahren an Demenz. Bekannt wird das erst vor ein paar Monaten. Inzwischen hat sich sein Zustand offenbar weiter verschlechtert, wie seine Ehefrau nun bekannt gibt. Nicht mal den Tod seines Hundes habe er mitbekommen.

Im Sommer spricht Maria Weller das erste Mal öffentlich darüber, dass ihr Ehemann, Box-Legende René Weller, an Demenz erkrankt sei - und das bereits vor sieben Jahren. Nun gibt die 64-Jährige ein Update zum Gesundheitszustand ihres drei Jahre älteren Mannes, und der hat sich offenbar deutlich verschlechtert.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung im Juli hatte René Weller noch selbst mit dem Redakteur gesprochen, das war beim neuerlichen Treffen nun wohl nicht mehr möglich. Der 67-Jährige erinnere sich an keine Geburtstage mehr, heißt es. Auch wisse er nicht, wann Weihnachten ist. Selbst dass seine Malteser-Havaneser-Hündin Bella an Krebs starb, bekam der ehemalige Sportler dem Bericht zufolge nicht mit. "Manchmal sucht er sie noch", wird Maria Weller zitiert, die seit 2013 mit René Weller verheiratet ist und sich um ihn kümmert. "René ist geistig nicht mehr bei mir. Er ist ein Pflegefall geworden."

"Ich weine viel"

Für Maria Weller ist das keine leichte Situation, wie sie gesteht. "Ich weine viel. Und könnte mit dem Kopf gegen die Wand laufen, so verzweifelt bin ich." Es zerreiße ihr das Herz. "Nachts im Bett beginnt René mit Schattenboxen, ohne es zu merken. Wenn ich telefoniere, spricht er im Sekundentakt dazwischen. Er findet sein Bett nicht mehr allein, vergisst zu trinken und zu essen." Die Wohnungstür müsse sie abschließen, damit er nicht rauslaufe und sich verirre.

Für das Paar geht es nun bald von Pforzheim in Maria Wellers Heimatstadt Hannover. Dort habe sie Freunde, "die mir helfen, wenn er nicht mehr laufen kann", erklärt sie.

René Weller wurde neunmal Deutscher Meister und Vize-Europameister bei den Amateuren, Deutscher Meister und zweimal Europameister der EBU bei den Profis sowie fünfmal als Deutschlands Boxer des Jahres ausgezeichnet. 55 Kämpfe absolvierte er, unterlag dabei nur ein einziges Mal. Nach dem Ende seiner Box-Karriere war er in diversen TV-Sendungen zu sehen wie "We Are Family", "So lebt Deutschland", "Frauentausch" und "Mieten, kaufen, wohnen". Gemeinsam mit seiner Ehefrau nahm er noch 2016 an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. Damals muss das Paar von der Diagnose Demenz bereits gewusst haben.