In der Ampel-Koalition hat Grünen-Chefin Ricarda Lang zweifelsohne gerade jede Menge zu tun. Dennoch gelingt es ihr, auch noch so etwas wie ein Privatleben zu haben. So dankt sie nun ihrem Freund Florian Wilsch für ihre bereits siebenjährige Beziehung.

Wenn man auf Ricarda Langs Instagram-Seite blickt, findet man dort jede Menge politische Botschaften. Es geht um den Klimaschutz, Kinderarmut oder ihren Einsatz für einen Industriestrompreis. Klar, als Co-Chefin der Grünen ist das politische Geschäft der Alltag der 29-Jährigen.

Nun jedoch hat Lang in dem sozialen Netzwerk einen Post veröffentlicht, der deutlich macht, dass sie nebenher auch ihr Privatleben erfolgreich managt. Schließlich ist er ihrem Lebensgefährten Florian Wilsch gewidmet.

"7 Jahre. Danke Florian Wilsch", schreibt die Politikerin kurz und knapp zu ihrem Post. Zudem versah sie die Nachricht mit einem Herz-Emoji. Möglicherweise veröffentlichte sie dazu bewusst exakt sieben Fotos - analog zu den Beziehungsjahren. Vielleicht ist die Zahl der Bilder aber auch nur ein Zufall.

Fakt jedenfalls ist, dass Lang und Wilsch auf allen Aufnahmen in trauter Zweisamkeit zu erleben sind. Mal strahlen sie auf mutmaßlichen Urlaubsschnappschüssen gemeinsam in die Kamera, mal umarmen sie sich und mal küssen sie sich auch.

Hochzeit 2024 geplant

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Lang ihren Instagram-Account nicht nur für politische Statements, sondern auch private Botschaften nutzt. So hatte sie im März auch ihre Verlobung mit Wilsch, bei dem es sich um einen promovierten Mathematiker handelt, auf der Plattform öffentlich gemacht.

Lang plauderte auch bereits aus, dass die Hochzeit für das kommende Jahr geplant sei. Dem Magazin "Gala" sagte sie dazu im Juni: "Es wird kein öffentliches Spektakel, und wir werden auch nicht auf Sylt heiraten." Letzteres war eine Anspielung auf die Hochzeit von FDP-Chef Christian Lindner, der die Journalistin Franca Lehfeldt im vergangenen Jahr in einer pompösen Zeremonie auf der Nordseeinsel geheiratet hatte.

Lang, die früher Sprecherin der Grünen Jugend war, ist seit Februar 2022 neben Omid Nouripour Co-Vorsitzende der Grünen. Ihre politische Rolle verlange ihr eine Fernbeziehung ab, in der sie zwischen Berlin und Hannover pendele, verriet sie. Doch sie sei bereit, das in Kauf zu nehmen: "Für einen gemeinsamen Abend sitze ich in der vollen Bahn auch gerne mal zwei Stunden auf dem Boden."