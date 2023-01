Noch vor Kurzem sah es so aus, als könnte der von Gesundheitsproblemen geplagte Richard Lugner den Wiener Opernball in diesem Jahr verpassen. Doch jetzt herrscht offenbar eitel Sonnenschein. So stellt der 90-Jährige nun seine prominente Begleiterin vor. Und, ach ja, frisch verliebt ist er auch noch!

Die Promi-Damen, die Richard Lugner gern zum Wiener Opernball begleiten, gehen anscheinend nicht aus. So verkündete der ehemalige Baulöwe nun stolz, dass er in diesem Jahr mit Schauspielerin Jane Fonda an seiner Seite zum "Ball der Bälle" erscheinen wird.

Vielleicht guckt sich Jane Fonda in Wien auch noch was an. (Foto: picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP)

"Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft in ihrem Leben", wird der 90-Jährige vom Portal "Puls24" zitiert. Fonda, die mittlerweile auch schon 85 Jahre alt ist, werde ihn nicht nur am 16. Februar zum Ball begleiten. Auch eine Autogrammstunde in seinem Einkaufszentrum und der Besuch des einen oder anderen kulturellen Highlights sei geplant. "Wir kennen ihre Wünsche noch nicht genau, aber sie war schon einmal in Wien und interessiert sich für Kunst", so Lugner.

Aus finanziellen Gründen dürfte sich die zweifache Oscar-Preisträgerin wohl eher nicht mit "Mörtel" aufs Parkett wagen. "Sie hat mehr Geld als ich", sagt Lugner über seine Begleiterin, die als mehrfache Millionärin gilt. Er werde sie fragen, ob sie mit ihm tanzen wolle, versichert Lugner und macht deutlich, dass die Chancen womöglich gar nicht so schlecht stehen: "Die Hälfte meiner Gäste wollte, die andere nicht." Zugleich muss er allerdings einräumen, dass seine Tanzkünste inzwischen etwas eingerostet seien.

Begeistert von Nacktszene

Der Wiener Opernball war in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Zuvor hatte Lugner seit 1992 regelmäßig prominente Begleiterinnen zu dem Event in der österreichischen Hauptstadt ausgeführt, darunter etwa Ivana Trump, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian und Melanie Griffith. Zuletzt begleitete ihn 2020 die italienische Schauspielerin Ornella Muti.

Mit Blick auf Fonda zeigte sich Lugner nicht zuletzt von ihrer berühmten Nacktszene in "Barbarella" aus dem Jahr 1968 begeistert. Zuletzt war die Schauspielerin, Klimaaktivistin und Fitness-Ikone in dem Netflix-Format "Grace & Frankie" zu sehen.

Noch vor zwei Wochen war unsicher, ob Lugner in diesem Jahr überhaupt den Opernball besuchen kann. Schon seit Monaten plagten ihn gesundheitliche Probleme, verriet er der österreichischen Zeitung "Heute". Aktuell habe er eine schwere Bronchitis. "Jetzt muss ich mich endlich auskurieren", sagte er, in der Hoffnung, für den Opernball rechtzeitig fit zu werden.

"Täubchen" Elisabeth

So wie es aussieht, hat das geklappt. Vielleicht hat zu seiner Genesung ja auch beigetragen, dass er seit Kurzem wieder frisch verliebt ist. Das bestätigte er erst vor wenigen Tagen gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Der Opernball naht. Meine persönliche Begleitung am 16. Februar wird 'Täubchen' Elisabeth sein", plauderte Lugner aus, dass er die nächste Eroberung mit tierischem Kosenamen gemacht hat.

Die 44-jährige Elisabeth folgt auf die 40 Jahre alte Simone "Bienchen" Reiländer, die eine Verlobung mit Lugner Ende 2021 aufgelöst hatte. Allzu euphorisch will sich "Mörtel" noch nicht zum "Täubchen" äußern: "Das wird sich in Kürze herausstellen, ob sie mich überhaupt will." Beklagen kann er sich jedoch definitiv nicht, hat er doch zum Opernball nun sogar doppelte Damenbegleitung.