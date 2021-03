Richard Lugner ist an Hautkrebs erkrankt

Ein Arzt entdeckt bei Richard Lugner einen verdächtigen Fleck in dessen Gesicht. Nun liefert das Ergebnis der Gewebeprobe dem 88-Jährigen Gewissheit: Es ist Hautkrebs. Der Ex-Baulöwe muss operiert werden. Dennoch bleibt er optimistisch.

Es ist kein gutes Jahr für Richard Lugner. Nicht nur musste er erneut auf seinen geliebten Opernball verzichten, auch häufen sich die gesundheitlichen Probleme. Nach Darmblutungen, aufgrund derer er ins Krankenhaus musste, wurde nun auch noch ein auffälliger Fleck über seiner Augenbraue entdeckt. Diesen hat der Ex-Baulöwe nun von einem Arzt abklären ließ. Und die Testergebnisse zeigen, dass es sich dabei um Hautkrebs handelt.

"Bei der Untersuchung der von Dr. Worseg eingesandten Gewebeprobe von meiner Stirn wurde festgestellt, dass es sich um Basaliom-Krebs handelt", erklärte Richard Lugner jetzt im Gespräch mit der österreichischen "Krone"-Zeitung. "Dieser Krebs entwickelt sich auf den der Sonne ausgesetzten Körperteilen wie Stirn, Nase oder Ohren."

Operation am Samstag schon

Doch gib es auch Grund zur Hoffnung für den Wiener, wie er weiter erklärt: "Dieser Krebs ist stationär und bildet nur selten Metastasen." Weil sich der Krebs aber mit der Zeit immer weiter vergrößern kann, sollen die betroffenen Zellen so bald wie möglich entfernt werden. Schon am kommenden Samstag will sich Richard Lugner einer Operation unterziehen.

Entdeckt wurde die krankhafte Zellveränderung lediglich durch einen glücklichen Zufall. Lugner war mit seiner Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner beim Beauty-Doc, um sich Botox spritzen zu lassen. Dem dortigen Chirurgen fiel dann der Fleck an seiner Stirn auf. Ob Lugner die Botox-Behandlung trotzdem durchführen ließ, ist nicht bekannt.