Ricky Martin ist stolz auf seine Ehe und will sich nicht verstecken.

Weil er auf Instagram Bilder mit seinem Ehemann postete, fängt sich Ricky Martin einige homophobe Kommentare ein. Nun setzt er zu einer emotionalen Gegenrede an.

Popsänger Ricky Martin hat auf Instagram auf homophobe Reaktionen auf Fotos von ihm und seinem Ehemann geantwortet. "Heute spreche ich von meiner verletzlichsten Seite", schreibt er dort. Nachdem er die Aufnahmen vor einigen Tagen in sozialen Medien veröffentlicht hatte, habe eine große Anzahl an Personen entschieden, den beiden nicht mehr zu folgen, oder abfällige Kommentare abgegeben, schrieb Martin in dem sozialen Netzwerk.

Er bekomme dabei ein Gefühl, das er vor einigen Jahren vor seinem Coming-Out gespürt habe, führte der Puerto-Ricaner fort. "Dieselbe Angst, die mich lähmte, mich quälte, und mich davon abhielt, zu sein." Die Fotos von Martin und seinem Mann, dem schwedischen Künstler Jwan Yosef, wurden für das Magazin "CAP 74024" aufgenommen.

Sie zeigen die beiden eng umschlungen, lachend und sich verliebt anschauend. Das Paar heiratete im Jahr 2018 und hat vier Kinder. Der 49 Jahre alte Martin hatte in den 1990er Jahren mit Liedern wie "María" und "Livin' La Vida Loca" mehrere internationale Hits. Im Jahr 2010 gab er bekannt, dass er schwul ist.

Wenn er die Fotos betrachte, spüre er Frieden, weil er seine Familie mit Stil habe feiern können - wie sie es verdiene, schrieb Martin. "Und diese Angst, von der ich gerade gesprochen habe, lähmt mich nicht mehr. Im Gegenteil: Sie gibt mir viel mehr Kraft und treibt mich an, weiter für das Wohlergehen von Millionen Menschen zu arbeiten, die jeden Tag unter fehlender Akzeptanz leiden." Er wünsche sich am meisten, dass sich alle frei fühlen könnten, stolz auf sich und glücklich sein könnten. "Dass wir geliebt, respektiert und akzeptiert werden."