Heirate mich!: Rihanna ganz in weißer Spitze

Was will uns Rihanna wohl mit diesem Foto sagen? Dass Sie für den Gang vor den Traualtar bereit wäre? In Dessous? Na, immer mal langsam mit den jungen Pferden! In erster Linie geht es darum, die Werbetrommel für ihre Lingerie-Kollektion zu rühren.

Was war eigentlich nochmal der letzte Song von Rihanna? Egal! Seit einiger Zeit tobt sich die Sängerin tatsächlich lieber auf anderen Feldern aus als der Musik. Das betrifft nicht nur die Schauspielerei, die Rihanna zuletzt etwa Auftritte in den Filmen "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" oder "Ocean's 8" bescherte. Die 30-Jährige richtet ihren Fokus aktuell auch stark auf ihre Lingerie-Kollektion, die sie unter dem Titel "Savage x Fenty" auf den Markt gebracht hat.

So ließ die Sängerin während der New York Fashion Week im September bereits Models in ihren Entwürfen über den Laufsteg flanieren. Eine Modenshau, die für ziemliches Aufsehen sorgte. Schließlich widersetzte sich Rihanna bei der Auswahl ihrer Modelle gängigen Schönheitsidealen. Ob die Models, die ihre Dessous zeigten, ein paar Pfunde mehr auf den Rippen hatten oder schwanger waren, war ihr mal eben piepegal. Die Botschaft: Jede Frau ist schön - in Rihannas Lingerie erst recht.

Rundungen? Na und!

Nun legt der Star aus Barbados noch einmal nach, um Werbung in eigener Sache zu machen. In den sozialen Netzwerken postete Rihannas Label ein Foto, das sie selbst in weißer Spitzen-Unterwäsche zeigt. Dazu trägt die Sängerin einen weißen Schleier, als wolle sie jeden Moment vor den Traualtar treten.

Vor allem jedoch fällt auf, dass auch Rihanna nach wie vor dazu steht, nicht länger wie ein Hungerhaken durch die Welt zu laufen. Seit geraumer Zeit präsentiert sie sich mit deutlich mehr Rundungen als noch in früheren Jahren. Und das soll auch so bleiben, wie sie jüngst in einem Interview mit dem US-amerikanischen "Vogue"-Magazin erklärte: "Ich werde schon wieder ins Fitnessstudio gehen und all diesen Kram machen, aber ich hoffe, dass ich meinen Hintern, meine Hüften oder Schenkel nicht verliere. Ich werde ein bisschen davon verlieren, aber nicht alles."

Sie sei nun mal nicht wie ein "Victoria's Secret"-Model gebaut, ergänzte Rihanna. Na und? Trotzdem fühle sie sich in ihren Dessous schön und selbstsicher, fügte sie hinzu. Richtig so!

