Sie ist eine echte Lebefrau - Rihanna nimmt kein Blatt vor den Mund, sie knutscht in der Öffentlichkeit und lässt sich vor laufender Kamera volllaufen. Angedüdelt gibt die Sängerin den Beziehungscoach.

Kein Bier vor vier, sagt man ja. Manchmal ist es aber eben ganz nett, sich unvernünftig früh einen reinzustellen. Das weiß auch Rihanna und sie schämt sich nicht dafür, genau das vor den Augen der Öffentlichkeit zu tun. In einer Zeit, in der sich viele Stars aus Angst vor Kritik kaum noch aus der Deckung wagen, lässt sich die 31-Jährige gemeinsam mit Late-Night-Host Seth Meyers auf einen Tagesrausch ein.

Mit einem Shot und einem Bier auf ex legt der 45-jährige Moderator Meyers vor. Rihanna schafft es nicht ganz, das Bier in einem Zug auszutrinken. Für eine solide Grundlage für das Interview scheint dennoch gesorgt. Rihanna nimmt am Tresen Platz, Meyers serviert die Drinks. "Langsam hab' ich echt Angst", scherzt Rihanna, nachdem sie zwei der wilden Kreationen ihres Gastgebers probiert hat - nur um sich nach Cocktail Nummer drei einfach den Champagner zu krallen und direkt aus der Flasche zu trinken. Zügig folgen Shots.

"Was soll ich machen?"

Die Stimmung ist ausgelassen und so geht es denn auch schnell ans Eingemachte. "Ich will meine Frau mit einem romantischen Abend umhauen. Was soll ich machen?", fragt Meyers Rihanna. Die hat sofort eine Antwort parat: "Leck deine Frau!" Die beiden brechen in schallendes Gelächter aus und Meyers erinnert Rihanna daran, dass für Fernsehausstrahlungen gewisse Regeln gelten. Dass der sichtlich torkelnde Meyers in der Folge noch ein paar Anmachsprüche an seinem Gast testet, scheint aber offenbar nicht mit den Ansprüchen des Senders zu kollidieren.

Böse Zungen mögen nun sagen, die Trunkenheit der beiden Promis sei nur gespielt. Da muss sich wohl jeder ein eigenes Urteil bilden. Allerdings lallt vor allem Meyers zum Ende des Interviews hin deutlich und das Finale des Clips geht im gemeinsamen Gegröle unter.