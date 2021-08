Popstar Rihanna ist in der Liga der Superreichen angekommen. Laut dem Magazin "Forbes" beläuft sich das Vermögen der Sängerin mittlerweile auf über eine Milliarde Dollar. Dabei verdient die 33-Jährige das meiste Geld gar nicht mit ihrer Musik.

Im Alter von nur 33 Jahren hat Weltstar Rihanna einen weiteren beachtlichen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Wie das US-amerikanische "Forbes"-Magazin berichtet, ist die 1988 als Robyn Rihanna Fenty in Barbados geborene Musikerin jetzt offiziell Milliardärin. Tatsächlich soll sich ihr Vermögen sogar bereits auf 1,7 Milliarden Dollar, rund 1,44 Milliarden Euro, belaufen - Rihanna sei damit die wohlhabendste Musikerin der Welt. Bereits 2019 verlieh "Forbes" ihr diesen Titel.

Dem Bericht zufolge müsse sich Rihanna beim Gesamtranking im Entertainment-Sektor lediglich einer anderen Frau geschlagen geben: Mit geschätzten 2,7 Milliarden Dollar, rund 2,28 Milliarden Euro, liegt Talklegende Oprah Winfrey in dieser Hinsicht noch mit komfortabler Führung auf Rang eins.

Interessant hierbei ist, dass sich Rihannas Vermögen laut "Forbes" zum größten Teil nicht aus ihren Musik-Einnahmen zusammensetzt. Ihr letztes Labum "Anti" erschien im Januar 2016. Stattdessen stamme die Mehrheit von ihrem hauseigenen Modeunternehmen Fenty Beauty, von dem sie 50 Prozent besitzt. Weitere rund 270 Millionen Dollar fuhr sie bis dato durch das Unterwäschelabel Savage x Fenty ein, heißt es weiter.

Die reichste Schauspielerin ist laut "Forbes" übrigens Reese Witherspoon. Die 45-Jährige soll jetzt "400 Millionen Dollar (etwa 337 Mio. Euro) wert", schreibt das Magazin. Am Montag war bekannt geworden, dass das Medienunternehmen Blackstone sich eine Mehrheitsbeteiligung an Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine gesichert hat. Im Deal wird ihre Firma mit 900 Millionen Dollar bewertet.

Witherspoon wird einen Anteil von mindestens 18 Prozent behalten und durch den Verkauf von etwa der Hälfte ihres bisherigen Anteils "schätzungsweise 120 Millionen Dollar nach Steuern einnehmen". Der Rest ihres Vermögens stammt demnach aus den Einnahmen, die sie während ihrer 30-jährigen Karriere als erfolgreiche Schauspielerin und Produzentin erzielt hat.