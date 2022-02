Nun dürfen es alle sehen: Nachdem die schwangere Rihanna Anfang der Woche bereits Paparazzi vor die Linse gelaufen war, hält sie nun ihren Babybauch bewusst in die Kamera. Und der ist tatsächlich bereits ziemlich stattlich.

Alle Fans, die bald mal wieder auf neue Musik von Rihanna gehofft hatten, werden sich wohl noch etwas länger gedulden müssen. Denn statt zum Mikro wird die Sängerin demnächst wohl zu Windeln, Kuscheltieren und Babybrei greifen.

Die 33-Jährige ist schwanger. Daran gibt es inzwischen auch keine Restzweifel mehr. Bereits Anfang der Woche kursierten Paparazzi-Fotos, die sie an der Seite ihres Freundes A$AP Rocky mit Babykugel zeigten. Auf Instagram wandte sich Rihanna nun erstmals direkt an ihre 120 Millionen Followerinnen und Follower, um ihnen weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft zu geben.

Zu einer Babybauch-Bilderreihe schreibt sie: "Wie die Gang zum Black History Month angetreten ist." Mit der Gang dürfte sie sich selbst, A$AP Rocky und das ungeborene Kind der beiden meinen.

"Drei Engel"

Das erste Foto entstand offenbar noch im heimischen Badezimmer. Mit orangefarbenen Handschuhen hebt Rihanna darauf ein weites Football-Trikot hoch, um ihre Kugel zu präsentieren. Drei weitere Bilder zeigen dann noch einmal ihren feierlich geschmückten, blanken Babybauch, mit dem sie am Montag auf die Straße getreten war.

Fans und prominente Freunde der Sängerin sind im Kommentarbereich vollkommen aus dem Häuschen. "Drei Engel", schrieb etwa Model Gigi Hadid. In gerade einmal vier Stunden sammelte der Post über 8,5 Millionen Likes.

Rihanna hatte bereits im März 2020 im Interview mit der britischen "Vogue" erklärt, dass sie in den nächsten Jahren Kinder haben wolle - im Notfall auch ohne Vater an ihrer Seite. Dabei wurde sie auch konkret: Drei bis vier Sprösslinge sollen es werden.

Mit dem 33-jährigen US-Rapper A$AP Rocky scheint die in Barbados geborene Sängerin nun den richtigen Mann zur Gründung einer Familie gefunden haben. Zuvor hatte Rihanna unter anderem Beziehungen mit den Sängern Chris Brown und Drake. Vor allem ihre Liaison mit Brown von 2007 bis 2009 produzierte Schlagzeilen, nachdem der Musiker sie geschlagen hatte. Bilder von der verletzten Rihanna gingen damals um die Welt.