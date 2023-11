Ihr bislang gewagtester Look? Rita Ora oh la la Artikel anhören

In Großbritannien folgen Paparazzi Sängerin Rita Ora oftmals auf Schritt und Tritt. Um diesen Look des Popstars abzulichten, musste sich aber niemand mit der Kamera in die Büsche schlagen. Die 32-Jährige wagte sich ganz von selbst in einem Hauch von Nichts auf den roten Teppich.

Sängerin, Schauspielerin, Modedesignerin, TV-Star - Rita Ora vereint inzwischen eine ganze Reihe an Jobzuschreibungen in ihrer Person. Hinzu kommt, dass sie - freiwillig oder nicht - in ihrer britischen Heimat auch als eine Art It-Girl durchgeht. Die ansässigen Boulevardmedien feiern es jedenfalls regelmäßig ab, wenn Paparazzi die 32-Jährige mal wieder irgendwo vor die Linse bekommen haben.

Von allen Seiten ein Hingucker. (Foto: IMAGO/i Images)

Rita Ora tut aber durchaus auch selbst einiges dazu, die Fotografen fleißig auf die Auslöser ihrer Kameras drücken zu lassen. So etwa nun bei einer Party der britischen "Vogue" unter dem Motto "Force for Change", die Führungspersonen und Stars als Diskussionsplattform für soziale, kulturelle und politische Fragestellungen dienen sollte.

Die hauptberufliche Sängerin erschien auf dem roten Teppich der Veranstaltung in einem Outfit, das manche Medien darüber spekulieren lässt, ob es vielleicht sogar der gewagteste Look war, mit dem sie sich bislang in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Ora trug ein Kleid aus transparentem schwarzen Stoff, der kaum noch etwas von ihrem nackten Körper darunter verhüllte. Lediglich ein paar aufgestickte Blumen-Applikationen verdeckten gerade noch das Allernötigste.

"Du sagst einfach nicht nein zu Rita"

Nicht nur die Fotografen und die anderen Gäste des Events dürften da zwei Mal hingesehen haben. Auch Oras Ehemann, der Regisseur Taika Waititi, dürfte Augen gemacht haben, als seine Frau so aus dem Haus ging. "Sie ist toll, du sagst einfach nicht nein zu Rita", schwärmte er erst vor Kurzem in der "Kelly Clarkson Show" über seine Gattin, mit der er seit August 2022 verheiratet ist. Dabei verriet er auch, dass sich Ora nicht davor scheut, die Initiative zu ergreifen: "Rita hat mir einen Heiratsantrag gemacht, und ich habe sofort ja gesagt."

Ora selbst zeigte sich übrigens im ntv.de-Interview anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums "You & I" im Juli unbeeindruckt von all den Fotos und Geschichten, die von ihr in bunten Blättern veröffentlicht werden: "Ich lese das nicht. Das ist das Beste, was man damit tun kann."