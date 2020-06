"Riverdale"-Schauspielerin Lili Reinhart ist mit ihrem Kollegen Cole Sprouse liiert. Im Mai aber trennen sich die zwei. Nun spricht die 23-Jährige zum ersten Mal offen über ihre Bisexualität.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich die "Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse getrennt haben. Reinhart nimmt das nun offenbar zum Anlass, sich zu outen. Zum ersten Mal spricht die 23-Jährige offen darüber, bisexuell zu sein.

Das teilte sie ihren Fans via Instagram mit. In ihrer Story machte sie zunächst auf die derzeitigen Proteste in den USA aufmerksam und erklärte, selbst daran teilnehmen und für eine bessere Welt kämpfen zu wollen. Genauer ging es dabei um einen Protestmarsch der Schwulen-und-Lesben-Bewegung im Rahmen der aktuellen Rassismus-Debatte in West-Hollywood. Auf dem Flyer, den sie teilte, ist zu lesen: "LGBTQ+ für #BlackLivesMatter". Im Zuge dessen machte sie dann die private Bekanntmachung: "Auch, wenn ich es bisher noch nie öffentlich gemacht habe: Ich bin eine stolze, bisexuelle Frau."

Reinhart und ihr "Riverdale"-Kollege Sprouse führten eine Weile eine On-Off-Beziehung. Ende Mai berichtete zunächst die US-Promiseite "Page Six", die zwei hätten sich in der Corona-Krise aber nun endgültig getrennt. Die Seite "E! News" zitierte einen Bekannten des Paares: "Sie haben beschlossen, nicht zusammen in Quarantäne zu gehen, und wussten direkt, dass es nicht funktionieren wird. Beide wissen, dass ihre Kommunikation besser ist, wenn sie zusammen sind, und es hat einfach nicht geklappt."