Robbie Williams hat in seinem Leben schon sehr viele Drogen genommen. Auch für seine Frauenbekanntschaften ist der Sänger bekannt. Mittlerweile ist der Sänger verheiratet und hat vier Kinder. Ein Geheimnis will er aus seiner Vergangenheit allerdings nicht machen.

Seit mehr als zehn Jahren ist Robbie Williams clean - der Öffentlichkeit sind die vielen Drogen- und Alkoholexzesse des britischen Sängers allerdings noch gut in Erinnerung. Einzig seine vier Kinder haben noch keine Ahnung von der wilden Vergangenheit ihres berühmten Vaters. Das soll sich jedoch bald ändern. Denn laut seiner Ehefrau, Ayda Fields, will das Paar seinen Kindern die ganze Wahrheit erzählen, wenn die Zeit reif dafür ist.

Im Interview mit der britischen "The Sun" erzählt die US-Schauspielerin mit türkischen Wurzeln, dass ihre älteste Tochter, die neunjährige Theodora, schon stark am früheren Leben ihres Vaters interessiert sei. "Teddy hat Robbie schon mehrfach in alten Videos gesehen und gefragt: 'Mama, hat er sich vor dir mit jemand anderen getroffen?' Ich musste mit 'Ja, Teddy, hat er.' antworten." Natürlich habe sie noch keine Ahnung, mit wie vielen Frauen ihr Vater wirklich ausgegangen ist, erklärt Field. "Aber wir werden irgendwann über Papas Vergangenheit, Papas Drogen und Papas Verabredungen sprechen müssen."

Auch die Art und Weise, wie sie ihre Kinder aufklären wolle, verrät die 41-Jährige scherzhaft: "Wir werden einfach auf ihn zeigen und schreien, ihn einen bösen Mann nennen und die Vergangenheit hinter uns lassen." Tatsächlich scheint sie die Vergangenheit ihres Ehemanns aber nicht zu stören. "Ich werde offensichtlich ein Engel im Vergleich sein. Das ist für mich in Ordnung", sagt sie.

Williams selbst hat schon mehrfach in Interviews erzählt, seinen Kindern viele Schreckensgeschichten erzählen zu wollen, damit sie bloß nicht in Sachen Alkohol- und Drogenmissbrauch in seine Fußstapfen treten. Das wolle er früher tun, als so manchem vielleicht lieb sei.

High beim ersten Date

Denn obwohl er nun schon lange keine Drogen mehr genommen habe, sei sein Kopf nicht mehr derselbe wie früher, sagte der 46-Jährige der "Mail on Sunday" im vergangenen Monat. Er habe Schwierigkeiten, sich seine Songtexte zu merken und sei bei Konzerten auf einen Teleprompter angewiesen. "Das Letzte, was man tun möchte, wenn einen 80.000 Menschen anstarren, ist, sagen zu müssen: 'Jap, ich erinnere mich nicht mehr an die Wörter'", so Williams. Da er unter Angstzuständen leide, sei der Druck ohne diese Hilfe zu groß.

In seiner Autobiografie "Reveal", die 2017 erschien, schrieb Williams, noch regelmäßig Drogen genommen zu haben, als er Ayda Fields 2005 kennenlernte. Die vielen Pillen hätten ihn antisozial gemacht und er habe sein Haus nicht verlassen können - auch nicht für sein erstes Date mit ihr, das er deswegen absagte.

Um sich auf die verschobene Verabredung vorzubereiten, habe er mit seiner Drogendealerin Sex gehabt und danach die Drogen genommen, die sie ihm vorbeigebracht hatte. Als Ayda Fields kurz darauf zu ihm gekommen sei, habe er nur "wie ein Huhn" glucksen können, bevor ihm schlecht wurde. Fields habe sich davon jedoch nicht abschrecken lassen und die folgenden drei Wochen mit ihm verbracht. Ob das eine der Anekdoten ist, die er seinen Kinder erzählen möchte, darf bezweifelt werden.

Williams hatte zu seiner Zeit bei Take That und später als Solokünstler zahlreiche Affären und Beziehungen, darunter mit den beiden Spice Girls Melanie C und Geri Horner (früher Halliwell), den Models Kylie Bax und Rachel Hunter und den Schauspielerinnen Nicole Kidman, Lindsay Lohan und Cameron Diaz. Er heiratete Fields im Jahr 2010. Tochter Theodora "Teddy" Rose wurde 2012 geboren, Sohn Charlton Valentine kam im Jahr 2014 auf die Welt. 2018 folgte Tochter Colette Josephine und in diesem Jahr Beau Benedict Enthoven. Die letzteren beiden wurden von einer Leihmutter ausgetragen.