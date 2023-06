Robbie Williams gehört zu den größten Entertainern seiner Zeit. Doch beim Pinkpop Festival in den Niederlanden wirkt der Brite erstaunlich platt, geht immer wieder in die Knie und singt kaum einen Song vollständig mit. Schuld ist ihm zufolge das Coronavirus.

Nach nur drei Liedern geht bei Robbie Williams auf der Bühne des Pinkpop Festivals in den Niederladen nichts mehr. Der berühmte britische Sänger muss sich mit beiden Händen auf seinen Knien abstützen. Als seine Band den vierten Song anstimmt, bittet er sie, aufzuhören. "Ich bin am Arsch", sagt er kniend, wie Aufnahmen des Auftritts zeigen. Dann ruft er dem Publikum zu: "Es ist Long Covid, nicht mein Alter, ihr Bastarde!" Erst im Anschluss stimmt er den nächsten Song an.

Ob Williams tatsächlich an Long Covid leidet oder nicht, ist nicht bekannt. Was aber niederländischen Medien wie AD auffällt, ist, dass er nach jedem Lied eine kurze Pause einlegt und kaum eines vollständig singt. Die Refrains überlässt der Brite demnach überwiegend seinen Backgroundsängern oder dem Publikum. Er vermeidet es auch, die Strophen komplett zu singen. "Williams wirkt alt und leblos", lautet das Fazit.

Der große Entertainer kann nicht mehr. Immer wieder setzt sich Williams auf der Bühne hin oder geht in die Knie. Er spaziert langsam von einer Seite zur anderen, anstatt wie früher zu rennen, und tanzt so wenig wie möglich. Zwischendurch unterbricht er seine beinahe zweistündige Show regelmäßig mit längeren Monologen. "Sie bilden dringend benötigte Pausen zwischen den Liedern", berichtet AD. "Nicht das, was man von einem Hauptact bei einem Festival erwartet."

Dennoch ist der Abend keine vollständige Enttäuschung. Mit altbekanntem Charme und Charisma bezirze Williams das Publikum, heißt es. Trotz seiner offensichtlichen Erschöpfung sei der Sänger zu Scherzen aufgelegt. Man kann nur hoffen, dass er seine Long-Covid-Erkrankung bald überwunden hat.