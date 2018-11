Unterhaltung

Nimm das, Amerika!: Robbie Williams geht nach Las Vegas

"Let Me Entertain You" ist einer von Robbie Williams größten Hits. Und jetzt will er auch die Menschen in den USA unterhalten - mit einer eigenen Show in Las Vegas. Bringt ihm das vielleicht doch noch den Durchbruch in den Vereinigten Staaten?

Robbie Williams gibt nicht auf: Auch mit 44 hofft er offenbar noch darauf, als Sänger die USA zu erobern. Mit einer eigenen Show in Las Vegas unternimmt er dazu einen neuen Anlauf. Das frühere Take-That-Mitglied verkündete die Konzertreihe in den sozialen Netzwerken und gab auch bereits konkrete Termine bekannt.

Williams wird demnach vom 6. bis zum 16. März 2019 sechs Konzerte im Luxus-Hotel Wynn geben. Im Repertoire wird er laut Vorankündigung "seine größten Hits, einige Swing-Songs und ein paar Überraschungen" haben. Der Vorverkauf startet bereits am 14. November.

Robbie Williams gilt eigentlich weltweit als Superstar, nur in den USA ließ sein Erfolg bis heute zu wünschen übrig. Seine Alben landeten dort höchstens auf den hinteren Rängen der Charts - wenn überhaupt.

"Ich mag das nicht"

2017 räumte Williams in einem Interview mit dem "Mirror" ein, dass ihm sein Status als "Nobody" in den USA auf die Nerven gehe. "Keiner weiß, wer ich bin. Ich starre sie an und sie starren zurück - aber sie starren nicht, weil sie wissen, wer ich bin. Ich mag das nicht, ich will, dass sich das ändert", gab er unumwunden zu.

Nicht nur Williams, sondern auch seiner Ex-Band Take That, die demnächst mit dem Greatest-Hits-Album "Odyssey" und einer Jubiläumstour ihr 30-jähriges Bestehen feiert, gelang nie der Durchbruch in den USA. Vielleicht wurmt Williams der Umstand noch besonders, weil er mit Ayda Field mit einer US-Amerikanerin verheiratet ist, mit der er inzwischen drei Kinder hat.

Williams tritt in Las Vegas in die Fußstapfen von Kollegen und Kolleginnen wie Elton John, Celine Dion, Britney Spears oder Mariah Carey. Sie alle absolvierten ein längeres Engagement in der Spielerstadt. Zuletzt kündigte Lady Gaga an, ab Dezember 2018 regelmäßig dort aufzutreten.

Quelle: n-tv.de