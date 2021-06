Robbie Williams hat offenbar Lust, einfach mal blau zu machen. Wie das geht? Na, indem er sich kurzerhand die Perücke seiner Ehefrau Ayda Field schnappt. Nicht nur sie dürfte bei diesem Anblick ins Schwärmen geraten.

Hat Robbie Williams zu viel Rapunzel gelesen? Hat er einen Serien-Marathon mit den Schlümpfen hinter sich? Oder fühlt er sich mit seinen 47 Jahren mittlerweile reif für eine blaustichige Senioren-Frisur?

In jedem Fall dürften ihm bei diesem Anblick so einige Fans freudig erregt entgegenrufen: "Robbie, lass dein Haar herunter." Schließlich trägt der Sänger auf einem der jüngsten Instagram-Posts seiner Frau Ayda Field eine blaue Mähne, um die ihn selbst Marge Simpson beneiden wird.

Er fühlt sich "scharf"

Das Haar fällt lässig über seine Schultern. Ein kurz geschnittener Pony sorgt zugleich für freie Sicht, während Williams mit seinen stahlblauen Augen, die selbstredend bestens zu seiner neuen Haarfarbe passen, streng in die Kamera blickt.

"Robbie Williams hat meine Perücke geklaut und fühlt sich nun scharf", kommentierte Field den Schnappschuss. Zudem fügte sie einen lachenden Smiley und Hashtags wie "Blue Monday" ("Blauer Montag"), "Blue Hair Don't Care" ("Blaue Haare, mir egal") oder "Bitch Stole My Look" ("Die Schlampe hat meinen Look geklaut") an.

Roberta?

Den Followern scheint zu gefallen, was sie sehen. "Er kann einfach alles tragen", lautet dementsprechend etwa ein Kommentar. Eine andere Nutzerin fragt sich dagegen: "Müssen wir dich jetzt Roberta nennen?"

Erst vor wenigen Tagen hatte Field ein Video auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht, das zeigte, wie sie ihrem Mann mit einem Rasiergerät eine Glatze scherte. "Bei Robbie Williams heißt es alles oder nichts, wenn es um seine Haare geht ... und offensichtlich ist es jetzt nichts", scherzte sie da noch. Doch offenbar hat sich ihr Mann nun abermals umentschieden. Man darf gespannt sein, wie seine nächste Frisurenidee ausfällt.