Am Hungertuch nagt Romeo Beckham ohnehin nicht, schließlich ist er der Sohn von Victoria und David Beckham. Ein Mega-Deal mit Puma beschert dem 19-Jährigen nun aber seine erste eigene Million. Damit überholt er angeblich auch seine Geschwister in Sachen Vermögen.

Romeo Beckham, der zweiälteste Spross von David und Victoria Beckham, ist dank seiner berühmten Eltern mit nicht mal 20 Jahren schon extrem gut im Geschäft. Wie "The Sun" berichtet, schloss er nun einen Mega-Deal mit dem deutschen Sportartikelhersteller Puma ab - und lässt seine Geschwister Brooklyn (22), Cruz (16) und Harper (10) damit in Sachen Vermögen hinter sich.

Demnach wird der 19-Jährige das neue Gesicht des Unternehmens und kassiert dafür die stolze Summe von 1,2 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro). "Er ist jetzt der reichste der Beckham-Sprösslinge und wie sein Vater auf der Überholspur in Richtung Superstar-Status", wird eine nicht näher genannte Quelle zitiert. Da Papa David "mehr als 20 Jahre lang mit Adidas zusammengearbeitet" habe, sei es wahrscheinlich, "dass Romeo das Gleiche mit Puma tun wird". Bei Puma gelte Romeo als "jung" und "perfekt" geeignet für die anvisierte Zielgruppe, weshalb er "jeden Penny wert" gewesen sei. "Dies ist erst der erste große Werbevertrag für Romeo als Teil seiner neuen Karriere als Profi-Fußballspieler."

Andere Marken strecken Fühler aus

Bereits im Sommer hatte Romeo für Yves Saint Laurent gearbeitet und angeblich hat auch das Luxus-Modehaus großes Interesse an einer weiteren Kollaboration. "Es ist wahrscheinlich, dass sie versuchen werden, ihn für eine weitere Kampagne zu bekommen", zitiert "The Sun" den Insider weiter. "Die Zukunft ist für Romeo glänzend und es wird nicht lange dauern, bis er eine weitere Million auf die Bank bringen kann."

Der zweitälteste Beckham-Sohn ist im September in die Fußstapfen seines Vaters getreten und spielt in den USA für den Fußballverein Fort Lauderdale CF. Zuvor modelte er unter anderem für Burberry und Canada Goose. Sein älterer Bruder Brooklyn lebt ebenfalls in den USA, die jüngeren Geschwister Cruz und Harper besuchen bislang noch die Schule in ihrer Heimat England.