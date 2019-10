Seit 2002 ist Joseph Hannesschläger in der Krimiserie "Rosenheim-Cops" zu sehen. Jetzt ist erst einmal Drehstop für den Schauspieler. Er hat Krebs. Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen. Er verrät, wer und was ihm dabei helfen.

Der deutsche Schauspieler Joseph Hannesschläger leidet an Krebs. Das hat der gebürtige Münchner der "tz" bestätigt. "Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln", erklärt er. Hannesschläger, ein Urgestein der Vorabend-Krimiserie "Die Roseheim-Cops", müsse sich laut dem Bericht auf den Kampf gegen die Krankheit konzentrieren. Darum würden die kommenden Folgen der Serie ohne ihn gedreht.

Seine Frau Bettina ist Hannesschläger eine Stütze. (Foto: imago images / Future Image)

Hannesschläger durchläuft derzeit laut der "tz" eine Chemotherapie. Besonders wichtig ist für ihn dabei offenbar, dass seine Frau Bettina zu ihm steht. "Du willst wissen, wie es mir geht? [...] Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft", erzählt der 57-Jährige im Interview

"Keiner kommt lebend hier raus"

Auch seine Liebe zur Musik helfe Hannesschläger. Zuletzt etwa, als der 91-jährige Burt Bacharach in München auftrat. Während des zweieinhalbstündigen Auftritts habe er den Krebs vergessen gehabt, so der Schauspieler. Überhaupt sei ihm nicht nach Traurigkeit. Er bewahre sich seine Lebensfreude.

Im Gespräch mit dem Blatt zitiert Hannesschläger vielleicht auch deswegen einen Spruch von dem 81-jährigen Hollywoodstar Sir Anthony Hopkins: "Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit." Der Kommentar des Münchners: "Recht hat er, der Sir."