Das Schicksal der britischen BBC-Moderatorin Deborah James lässt niemanden kalt. Nach vergeblichem Kampf gegen den Krebs bereitet sie sich nun auf den Tod vor. Zuvor sammelt sie noch Spenden in Millionenhöhe. Auch Prinz William und Herzogin Kate würdigen dies.

Es ist kein Film oder Roman, sondern eine ganz und gar reale Geschichte voller Tragik, an der die Öffentlichkeit hautnah teilnimmt: Die britische BBC-Moderatorin Deborah James erhält 2016 die Diagnose, an Darmkrebs erkrankt zu sein. In der Folge lässt sie die Menschen in den sozialen Netzwerken und bei anderen öffentlichen Auftritten an ihrem Schicksal und dem Kampf ums Überleben teilhaben. Doch zu Beginn dieser Woche teilt sie mit: Der Kampf ist vorbei. Sie bereite sich nun auf das Sterben vor.

"Die Nachricht, die ich nie schreiben wollte. Wir haben alles versucht, aber mein Körper kann einfach nicht mehr", heißt es in einer herzzerreißenden Botschaft, die die 40-Jährige auf ihrer Instagram-Seite mit über 500.000 Followerinnen und Followern teilte. Nie habe sie sich ausgemalt, "wie es sein würde, wenn es tatsächlich für mich an der Zeit ist, Tschüss zu sagen". Nun jedoch seien die Bemühungen, sie doch noch zu heilen, eingestellt worden. In häuslicher Pflege und im Beisein ihrer Familie blicke sie jetzt dem Tod entgegen.

Zuvor hatte James in kurzer Zeit mit einem Spendenaufruf mehr als 2,5 Millionen Pfund (rund 2,9 Millionen Euro) zugunsten einer Krebshilfe-Organisation gesammelt. Ihr "Bowelbabe Fund" - nach dem englischen Begriff "bowel cancer" für Darmkrebs - solle dazu beitragen, dass "keine anderen Deborahs das durchmachen müssen", erläuterte sie den Hintergrund ihrer Aktion.

"Wir sind so traurig"

Die tragische Geschichte und das Engagement von James sind auch Prinz William und seiner Frau Kate nicht entgangen. Das royale Paar wandte sich nun via Twitter direkt an die Moderatorin.

"Hin und wieder erobert jemand das Herz der Nation mit seiner Lebensfreude und seinem unbändigen Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Deborah James ist einer dieser besonderen Menschen. Ihr unermüdlicher Einsatz dafür, das Bewusstsein für Darmkrebs zu schärfen und die Stigmatisierung der Behandlung zu beenden, sind inspirierend", erklären William und Kate in einem Tweet.

"Wir sind so traurig über die jüngsten Nachrichten", ergänzt das Paar in einer weiteren Botschaft und verspricht, den "Bowelbabe Fund" zu unterstützen. "Deborah, unsere Gedanken sind bei dir, deiner Familie und deinen Freunden. Danke, dass du so vielen, die mit Krebs leben, Hoffnung gibst", schließen William und Kate ihren Tweet ab, der vielen Menschen aus dem Herzen sprechen dürfte.