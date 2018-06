Unterhaltung

Ein ernstes Wort mit Céline Dion: Ryan Reynolds kontert Kanye West

Was macht Ryan Reynolds, wenn ihm Kanye West durch die Blume mehr oder weniger sagt, dass "Deadpool 2" Songs von ihm geklaut hat? Richtig, ganz in alter Deadpool-Manier alles abstreiten und jemand anderes vor den Bus schubsen!

Hat Frechdachs Deadpool in seinem zweiten Kino-Auftritt schamlos von Kanye West geklaut? Das jedenfalls glaubt Herr West, wie auf seinem Twitter-Account zu lesen ist. Zwar attestiert er in einem Tweet: "Ich liebe beide 'Deadpool'-Filme", schreibt aber umgehend danach: "Ich habe darin Tracks gehört, die meinen ähnlich klingen. Bruder, ich hätte meine Musik für 'Deadpool' doch freigegeben ..." Ein Vorwurf, den sich "Deadpool"-Darsteller Ryan Reynolds natürlich nicht unkommentiert gefallen lassen wollte - und macht nun Céline Dion dafür verantwortlich!

Die hatte bekanntlich den Titelsong zur Superhelden-Komödie "Deadpool 2" beigesteuert und wurde jetzt von Reynolds aus Spaß als Musikdiebin geoutet. Zu Wests Vorwurf schrieb er: "Ich stimme zu. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit Céline Dion reden." Bis jetzt ist unklar, in welchem Song des Films sich West selbst wiedererkannt haben will, nur eines scheint sicher: Das bewusst schmalzige Lied von Dion wird es nicht gewesen sein.

Überhaupt setzt "Deadpool" vor allem auf alte und schnulzige Liebeslieder, die während brutaler Actionszenen für möglichst viel Kontrast zwischen dem Gezeigten und dem Gehörten sorgen - etwa "Take My Breath Away" oder "Take on Me". Da wird Kanye West also ein wenig deutlicher werden müssen, welche Passagen denn nun von ihm stammen sollen. Vor lurzem klang das auch noch ein bisschen anders: Der US-Rapper liebe beide Filme, schrieb West vor kurzem bei Twitter. Er hätte den Machern der Comic-Verfilmung aus dem Hause Marvel sogar die Nutzung seiner Musik erlaubt, fuhr er fort. Der Rapper lobte vor allem die "Art zu schreiben und eure Herangehensweise". Das sei so innovativ. "Ich liebe, wie ihr die vierte Wand durchbrecht."

Quelle: n-tv.de