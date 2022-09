Als sie mit deutschen Crossover-Klängen durchstartet, ist LaFee noch ein Teenager. Doch das ist inzwischen schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile ist die Sängerin von Songs wie "Prinzesschen" und "Heul doch" 31 Jahre alt - und seit dem Wochenende nun auch verheiratet.

Als LaFee 2006 die Bühne im Musikzirkus enterte, passten ihr Sound und Auftritt wie die Faust aufs Auge in die Zeit. Kurz vor ihr hatten Tokio Hotel deutschem Teenie-Grunge zu ungeahnten Höhenflügen verholfen. Kurz nach ihr trugen Eisblume rockige Gothic-Klänge ebenso in die Kinderzimmer wie in die Charts. Genau dazwischen reihte sich LaFee bestens ein - mit Crossover-Pop für pubertierende Jugendliche und Fake-Tattoo im Gesicht.

Damals war die im Dezember 1990 als Christina Klein geborene Sängerin 16. "Ich wünsch dir einen Virus, ich wünsch dir fiese Pickel ins Gesicht" oder aber "Ja, Prinzesschen, du hast's leicht, deine Eltern sind stinkreich", schmetterte sie in ihren ersten Hits "Virus" und "Prinzesschen" 2006 den Hörerinnen und Hörern entgegen.

Mit "Heul doch" gelang ihr im Jahr darauf noch einmal ein Charterfolg, ehe sie zusehends wieder aus dem Rampenlicht verschwand. Doch siehe da: Mit ihrem 2021 veröffentlichten Longplayer "Zurück in die Zukunft" schaffte sie es tatsächlich noch einmal bis auf Platz sieben der deutschen Albumcharts.

Hochzeit nahe Köln

Nur nach vorne in die Zukunft sollte es für die heute 31-Jährige dagegen in ihrem Privatleben gehen. So hat die Sängerin nun am vergangenen Wochenende geheiratet, wie sie allerdings erst jetzt auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab. LaFee postete dazu eine Reihe von Fotos, die sie mit ihrem Bräutigam in inniger Pose, beim Verkosten der Hochzeitstorte oder aber auf der Tanzfläche zeigen.

LaFee trug ein schulterfreies weißes Kleid mit Schleppe. Ihr Mann entschied sich dagegen für einen klassischen schwarzen Anzug samt weißem Hemd und Fliege. Laut der Ortsmarke zu dem Post fand die Hochzeitsfeier auf Schloss Arff nordwestlich der Kölner Innenstadt statt.

"Ihr seht toll aus"

"JA für hier und jetzt! JA für ein Leben lang", schrieb LaFee zu den Aufnahmen. Es sei "der wohl emotionalste und wunderschönste Tag" ihres Lebens gewesen. "Am 27.8.22 war es so weit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben", klärte sie zudem auf.

Zu den Gästen gehörte offenbar unter anderem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Jedenfalls merkte er zu dem Post an: "Danke, dass ich diesen wundervollen Tag mit euch verbringen durfte." Andere wären hingegen wohl gern dabei gewesen. "Glückwunsch, alles erdenklich Liebe und Gute dem hübschen Brautpaar! Ihr seht toll aus. Ich hätte wahnsinnig gern mit euch gefeiert", schrieb etwa Moderatorin Nina Moghaddam. Und Schauspieler Lars Korten kommentierte: "What? Wie cool, meine kleine Tochter und mein Lieblingslichtblick, alles Gute, herzlichen Glückwunsch." Korten spielte bis vor Kurzem in der RTL-Serie "Alles was zählt" die Rolle des Christoph Lukowski. LaFee war von 2014 bis 2017 als seine Tochter Iva in dem Format zu sehen.