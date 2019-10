Salma Hayek ist auf die Kröte gekommen. Auf die Schildkröte, um genau zu sein. Für Instagram lässt sie sich mit einer solchen ablichten. Allerdings zieht wohl eher sie selbst die Blicke des Betrachters auf sich.

Salma Hayek hat ein Herz für Reptilien. Das lässt sie ihre Instagram-Follower mit ihrem neuesten Post wissen, auf dem sie sich neben einer Schildkröte auf einer Wiese rekelt.

Zu dem Foto, auf dem die 53-Jährige einen Bikini in den Farben Rosa und Rot trägt, stützt sie sich auf den linken Unterarm und lehnt sich entspannt zurück. Ihr dunkles Haar fällt in Wellen Richtung Gras. Vor ihr hockt eine Schildkröte im Grün, die nicht so recht zu wissen scheint, wie ihr da geschieht. Zu dem Bild schreibt die Schauspielerin: "Hoppla, da habe ich die richtige Bildunterschrift gepostet, aber das falsche Foto ohne Schildkröte. Ich habe in den sozialen Medien versagt."

"Ich mag Schildkröten"

Der schlaue User weiß direkt, dass es sich lohnt, auch einen Blick auf das kurz zuvor hochgeladene Bild zu werfen. Tatsächlich sitzt Hayek darauf mit angewinkelten Knien an selbiger Stelle und blickt verträumt in die Ferne. "Ich mag Schildkröten am Strand." Allerdings ist darauf weder eine Schildkröte noch ein Strand zu sehen. Aber das holt Hayek ja mit dem zweiten Foto kurz darauf nach. Macht aber auch alles nichts, ihren Followern gefallen beide Postings. Sie sind wohl eher froh über den Fauxpas, denn so kommen sie gleich zweifach in den Genuss neuer Fotos der gebürtigen Mexikanerin.

Hayek postet immer wieder Bilder von sich an schönen Sandstränden. So konnte man sie im August dabei beobachten, wie sie in einem fliederfarbenen Badeanzug im Sand lag und sich von den Wellen umspülen ließ. "Manchmal musst du dich ergeben und das Wasser dich bewegen und umarmen lassen", schrieb sie auf Englisch und Spanisch zu einer Reihe von Bildern.

Salma Hayek ist nicht nur Schauspielerin, sondern trat zuletzt auch als ausführende Produzentin bei der mexikanischen Netflix-Produktion "Monarca" in Erscheinung. Zudem macht sie sich immer wieder für die Rechte der Frauen stark. Als die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein öffentlich wurden, schrieb sie für die "The New York Times" einen Artikel, in dem sie enthüllte, dass auch sie von dem Filmproduzenten belästigt worden sei. Hayek ist mit dem französischen Milliardär Francois-Henri Pinault verheiratet. Die beiden haben zwölfjährige Tochter namens Valentina.