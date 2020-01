Salma Hayek zeigt gern, was sie hat. Bei den Golden Globes macht sie mit ihrem Dekolleté von sich Reden, in einem neuen Video schwingt sie nun die Hüften, um sich auf ihren Auftritt in der Show von Talkmaster Jimmy Fallon vorzubereiten.

Eines der Styling-Gesprächsthemen bei den Golden Globes war Salma Hayek, die in einem blauen-weißen Kleid ganz schön tief blicken ließ. In ihrem neuesten Instagram-Video tritt sie zwar weitaus hochgeschlossener auf, dafür legt sie für ihre Follower einen ganz beachtlichen Hüftschwung hin.

In dem Clip sieht man die 53-Jährige zunächst nur von hinten. Ihre lange Mähne ergießt sich über einem funkelnden Oberteil, während sie zu spanischen Klängen mit dem Hintern wackelt. Schließlich gibt es das glitzernde Schauspiel auch noch von vorne zu sehen. Dazu schreibt Hayek: "Locker machen für 'The Tonight Show' mit Jimmy Fallon." Wie der Hashtag #likeaboss verrät, ist sie bei ihm zu Gast, um ihren neuesten Film zu promoten.

Ikone der Kosmetikbranche

In der Komödie spielt Hayek Claire Luna, eine Ikone der Kosmetikbranche, die zwei Freundinnen anbietet, ihr Kosmetikunternehmen zu übernehmen, mit dem sie sich finanziell übernommen hat. Am Ende wird das Geschäft mit der Schönheit sehr hässlich. Alles verstanden? Egal. Jedenfalls startet der Film mit Hayek, Tiffany Haddish und Rose Byrne bei uns am 12. März in den Kinos.

Die Rolle kauft man Hayek ganz sicher ab, denn auch mit 53 Jahren ist sie noch so schön wie früher. Das bewies sie unlängst in dem bereits erwähnten Outfit bei den Golden Globes. Das Kleid von Gucci unterstrich ihre Vorzüge jedenfalls unübersehbar. Auf mehreren Fotos auf ihrem Instagram-Account kann man diesen Ausblick bewundern, mal an der Seite von Freundin Patricia Arquette, dann neben Regisseur Pedro Almodovar und Kollege Antonio Banderas oder auch Golden-Globe-Gewinner Quentin Tarantino.