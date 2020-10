Seine Fans und die Zuschauer von "The Voice" kennen Samu Haber als Sunnyboy. Doch lief in seinem Leben nicht immer alles so glatt, wie es scheint. Das verrät er in seiner Biografie und spricht auch in Interviews offen über ein dunkles Kapitel in seiner Vergangenheit.

Eigentlich wirkt Samu Haber stets so, als könne er kein Wässerchen trüben. Der ehemalige Sunrise-Avenue-Frontmann ist erklärter Publikumsliebling der Castingshow "The Voice" und wirkt stets besonders nett, freundlich und gut gelaunt. Doch nicht immer lief es im Leben des heute 44-Jährigen rund, wie er jetzt in seiner Biografie "Forever Yours" verrät.

In Interviews mit dem Sender RTL sowie der "Bild"-Zeitung" spricht er offen darüber, was einst schieflief. Unter anderem arbeitete der Finne nämlich mal in Spanien für eine Immobilienfirma, die Touristen abzockte. "Das Office war in einer Villa am Meer, die Chefs sahen aus wie Kino-Mafiosi", so Haber. Er und seine Kollegen hätten gutgläubige Touristen angesprochen und sie dazu überredet, "an Gewinnspielen teilzunehmen, bei denen sie natürlich gewannen". Das habe zum System gehört. "Dann haben wir sie in unsere Urlaubsressorts geführt und ihnen Ferienwohnrechte verkauft."

Wirklich eine "kriminelle Ader" besitze er aber nicht, ist sich Haber sicher. Es habe an seinem "sonnigen Gemüt" gelegen, dass ihm das Anwerben neuer Kunden so leicht fiel. "Ich überzeugte die Leute mit meinem Charme." Auch wenn das ein bisschen so klingt, stolz darauf ist er nicht. "Es war nicht alles richtig, was ich tat, klar." Er habe "als junger Mensch Hunger nach dem Leben" gehabt und "das Abenteuer gesucht". Genau das hätten diese Unternehmen damals versprochen. Das Ganze ging sogar so weit, dass Haber und einige seiner Kollegen von der Polizei gesucht wurden. 1999 kündigte er den Job und sagte einige Zeit später bei den Behörden gegen die Hintermänner aus.

"Schnell viel Kohle"

Doch das war nicht einmal der Anfang. Schon zuvor hatte er in seiner Heimat nicht funktionsfähige Alarmanlagen verkauft. "Ich kam vom Militärdienst und hatte keinen Job. In einer Bar erzählte mir ein Typ, wie ich schnell viel Kohle machen könne: Network Marketing." Der Mann habe ihn "dann in einen Konferenzraum eines Hotels" zu seinem Seminar mitgenommen. "So wurde ich überzeugt."

Das war zu Anfang seiner Karriere und ist natürlich längst Geschichte. 2006 feierte Samu Haber mit seiner Band Sunrise Avenue und dem Song "Fairytale Gone Bad" den großen Durchbruch, dem weitere Hits wie 2011 der größte, "Hollywood Hills", folgte. Zwar gibt es die Band bald nicht mehr, doch im kommenden Jahr geht es noch einmal gemeinsam auf Tour, sofern Corona das zulässt. Denn eigentlich war der Abschied bereits für dieses Jahr geplant.

Seit 2018 ist Haber mit Etel Röhr verlobt, mit der er sich nun auch erstmals in den sozialen Medien ganz offen zeigt. Auf ihrem Account hat die Tänzerin ein Foto von sich und dem Musiker hochgeladen. Darauf sind die zwei als Gäste einer Hochzeit zu sehen. Etwas, das er sich auch für sich selbst offenbar bald vorstellen kann: "Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass da jemand auf dich wartet, wenn du nach Hause kommst. Egal, ob du gerade Erfolg hast oder nicht."