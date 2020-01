Vor Kurzem erst schocken Sunrise Avenue ihre Fans mit dem geplanten Band-Aus. Nun muss Frontmann Samu Haber eine weitere Beichte ablegen: Der Finne wurde mit Drogen erwischt und muss sich bald vor Gericht verantworten.

Kratzer auf Samu Habers Saubermann-Image: Der Sunrise-Avenue-Frontmann hat selbst offenbart, sich bald schon wegen eines potenziellen Drogendelikts vor Gericht verantworten zu müssen. Auf seinem offiziellen Instagram-Account erklärt der Finne den Vorfall, der sich vor rund einem halben Jahr zugetragen hat - und gibt sich zugleich reumütig.

"Mir wurde mitgeteilt, dass ich wegen eines Drogenvergehens verdächtigt werde. Die Angelegenheit wird später in diesem Jahr in Finnland vor Gericht landen", teilt Haber seinen rund 500.000 Followern mit. "Im Sommer 2019 war ich auf einer Party und ich gebe zu, eine kleine Menge Drogen dort genommen zu haben, die mir kostenlos angeboten wurden."

Im Gegensatz zu Deutschland verfügt Finnland über äußerst strenge Drogengesetze. Während hierzulande nur der Besitz und nicht der Konsum strafbar ist, ist in dem skandinavischen Land sogar der Konsum von geringen Mengen Marihuana illegal. Um welche Drogen es sich handelt, enthüllt der ehemalige "The Voice"-Coach aber nicht in seinem Post.

Im folgenden Abschnitt führt Haber aus, wie sehr er sein Handeln bereut: "Drogen zu nehmen, ist ein Verbrechen und es ist falsch. Es unter Strafe zu stellen, ist absolut richtig. Ich war sehr dumm und es gibt keine Ausreden dafür. Ich werde daraus lernen. Ich entschuldige mich bei meinen Liebsten, der Band, Partnern und allen, die mich als ein Vorbild ansehen."