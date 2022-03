Sängerin Sarah Connor ist vierfache Mutter. Doch nicht nur deshalb treibt sie der Krieg in der Ukraine ganz besonders um. Dass vieles hierzulande wirkt, als würde es einfach "weiter seinen Gang gehen", hält sie kaum aus. In einem emotionalen Post macht sie sich Luft.

Sarah Connor hat sich wegen des Ukraine-Kriegs nicht nur sehr betroffen gezeigt. Sie übt zugleich auch Kritik an sorglos postenden Influencern.

Es falle ihr schwer, zu den Ereignissen in der Ukraine die richtigen Worte zu finden, schreibt die 41 Jahre alte Sängerin in einem Beitrag, den sie auf Facebook und Instagram veröffentlichte. "Die Bilder der Toten, der Flüchtenden, die Gedanken, die Ängste, die geweckt werden, dass es einem den Schlaf raubt. All das ist so betäubend", so Connor.

Sie finde es befremdlich, in diesen Tagen Bikinifotos oder Werbeposts von anderen zu sehen, fügt die Musikerin hinzu. "Als würde einfach alles weiter seinen Gang gehen", gerät Connor ins Grübeln. Dabei sei die Gleichzeitigkeit der Dinge gerade kaum zu ertragen.

Zahlreiche "Likes"

Bei den Fans stieß Connors Beitrag, zu dem sie ein nachdenkliches Foto postete, auf viel Zustimmung. Schon nach wenigen Stunden hatten Zehntausende ihm ein "Like" gegeben.

Connor sieht in den derzeitigen Entwicklungen unterdessen auch eine Chance für Veränderungen. Es müsse doch einen höheren Sinn geben, für den das alles gerade passiere, erklärt sie. Sie staune über "die plötzlichen Gelder, die bewegt werden können für Rüstung, und die Stellschrauben, die gedreht werden, damit wir uns jetzt Hals über Kopf so schnell wie möglich von Putins Gas unabhängig machen können".

"Was soll ich meinen Kindern erzählen?"

Connor resümiert: "All das ist also möglich. Wenn die moralischen Zweifel groß genug sind, es uns selbst an den Kragen geht. Wenn es also überhaupt irgendwas zu lernen gibt aus dieser furchtbaren Situation, in der wir jetzt in Europa stecken, dann doch, dass große Veränderungen möglich sind."

Dabei denke sie etwa an die kommende Fußball-WM in Katar und frage sich, ob diese noch vertretbar sei, fährt Connor fort. "In einem Land, das Menschen- und vor allem Frauenrechte mit Füßen tritt? Was soll ich meinen Kindern erzählen? Die Antworten sind kompliziert - und auch wieder nicht."

Sarah Connor, die mit bürgerlichem Namen Sarah Lewe heißt, hat insgesamt vier Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen. Ein Sohn und eine Tochter stammen aus ihrer früheren Ehe mit dem Musik-Kollegen Marc Terenzi. Inzwischen ist sie mit ihrem Manager Florian Fischer liiert. Auch mit ihm bekam sie ein Mädchen und einen Jungen.