Ganz in Weiß auf Bali

Ganz in Weiß auf Bali Sarah Engels heiratet ein weiteres Mal

"Würde dich immer wieder heiraten": mit deutlicher Botschaft und in einem verräterischen Outfit meldet Sängerin Sarah Engels sich von der indonesischen Insel Bali. Einen Familienurlaub hat das Paar dazu genutzt, um ihre Verbindung ein weiteres Mal zu feiern.

Sängerin Sarah Engels hat erneut "Ja" gesagt zu ihrem Ehemann Julian. Auf Instagram zeigt sie Fotos von der zweiten Hochzeit auf der indonesischen Insel Bali. Die 30-Jährige veröffentlichte dort romantische Urlaubsbilder und trägt dabei ein langes, weißes Trägerkleid mit Rückenausschnitt.

Auch ihr Ehemann Julian, trägt ein weißes Outfit. Die beiden ließen sich vor einer Steinskulptur und einem Pool ablichten und können den Bildern zufolge kaum den Blick voneinander wenden. Zu den Bildern schreibt die sie mit einem Ring-Emoji: "Ja, ich will" und "Ich würde dich immer wieder heiraten". Hinzu fügte sie die Hashtags "#fürimmer #secondmarriage #dreamscometrue #bali".

Auf Bali verbrachte das Ehepaar demnach seinen Urlaub, der laut Engels Social Media in Singapur mit sehr viel Sightseeing fortgesetzt wurde. Wie Engels in ihren Storys zeigte, war neben der gemeinsamen Tochter Solea, 1, auch Alessio, 7, dabei, den sie mit Ex-Mann Pietro Lombardi hat. Engels und Lombardi nahmen 2011 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil und wurden ein Paar. Zwei Jahre später heirateten die beiden. 2016 folgte die Trennung, die Scheidung 2019.

Im Mai 2021 heiratete Sarah Engels den Fußballer Julian Büscher, der ihren Nachnamen annahm. Kurze Zeit später verkündete sie, wieder schwanger zu sein. Im Dezember 2021 kam Tochter Solea zur Welt.