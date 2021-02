Erst im Oktober heiratet Sarah Kern auf Malta zum dritten Mal. Nun wird bekannt, dass auch diese Ehe gescheitert ist. Doch die 51-Jährige sieht es positiv und ist froh darüber, diese Entscheidung getroffen zu haben. Von Männern aber hat die Designerin nun offenbar - erstmal - genug.

Sarah Kern hat sich nach nur vier Monaten Ehe von Matthew Cardona getrennt. Das bestätigte die Designerin zunächst dem Sender RTL, ehe sie die Neuigkeit schließlich auch in ihrer Instagram-Story mit ihren Followern teilte. Man habe sich nicht im Streit getrennt, so Kern, doch fallen auch Ausdrücke wie "verbale Gewalt". Und sie sagt: "Also ich bin wirklich ein cooler Mensch, und mit mir kommt man super aus. Ich bin auch nicht schwierig. Aber natürlich bis zu einem gewissen Grad, dann sag ich Stopp - und dann ist es gut." Und weiter: "Ich habe das vollzogen, er musste es einsehen." Für Kern sei damit "alles in Ordnung", sie sei "glücklich allein".

Über die Hochzeit, die im Oktober 2020 in Kerns Wahlheimat Malta stattfand, denkt sie heute, dass das "ein bisschen bescheuert", aber auch "nett" war. Allerdings sei die Heirat schon deswegen nicht relevant, weil sie auf dem Papier gar nicht stattgefunden habe. Kern meint, sie habe sich auf die Beziehung eingelassen, "ausprobiert, hat nicht geklappt". Für sie soll es "das letzte Mal" gewesen sein, sie wolle der Männerwelt nun abschwören. "Ich bin so voller Power wieder. Und das zeigt mir allein schon, dass ich so happy bin, dass ich richtig entschieden habe." Bock zu Flirten habe sie nicht. "Die Nummer ist vorbei." Zumindest vorerst.

"Für viele bin ich ein Vorbild"

Die 51-Jährige erklärte schon in einem etwas früheren Video, dass sie immer wieder Nachrichten von anderen Frauen erhielte, die es gut finden, dass sie die Dinge so offen anspricht. "Für viele bin ich ein Vorbild, die sagen: 'Sarah, ich habe nicht die Kraft dazu, die Tür zuzumachen.' Ich habe sie! Ich habe aber auch anderes erlebt, und das lasse ich nie wieder zu. Und deswegen handle ich, wie ich handle. Und darum bin ich auch so stark geworden." Zu guter Letzt gibt sie ihren Fans noch einen Tipp mit auf den Weg: "Inkonsequenz wird euch krank machen, wenn es nicht wirklich das ist, was ihr euch vorstellt."

Für Sarah Kern war es die dritte Ehe. Ihre erste Hochzeit feierte sie 1995 mit Designer Otto Kern, vier Jahre später ließen sich die zwei scheiden. 2008 heiratete Kern dann Goran Munizaba. Die Ehe hielt zwei Jahre. Von beiden Männern hat Kern jeweils ein Kind, Sohn Olivier von Kern und Sohn Romeo von Munizaba. Seit 2018 lebt die Designerin auf Malta.