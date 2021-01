Sie habe Angst davor gehabt, "dass man mich und meine Musik nicht ernst nimmt", gesteht Sarah Knappik. Doch trotzdem traut sich die 34-Jährige und bringt mit "Nur an Dich" ihren ersten Rapsong heraus. Das Lied hat eine tiefe Bedeutung für die Reality-TV-Darstellerin.

Eines muss man Sarah Knappik lassen: Sie ist verdammt mutig. Die 34-Jährige, die 2008 durch ihre Teilnahme an "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, muss genau wissen, welche Wirkung sie auf Menschen hat. Ob in der Model-Castingshow, im RTL-Dschungelcamp, beim perfekten Promi-Dinner oder bei der Wok-WM dürften sich viele Zuschauer immer wieder die gleiche Frage gestellt haben: Was kann die Frau eigentlich?

Genau diese Frage wurde ihr einst auch vom TV-Sender Joiz gestellt. Als Antwort gab sie eine fehlerhafte Version der ersten Strophe von Snoop Doggs "Drop It Like It's Hot" zum Besten, bevor sie sagte: "Ich kann rappen, Mann. Gib' mir ne Beatbox und ich rappe jetzt." Gesagt, getan. Und so versuchte sich Knappik in einem Freestyle-Rap, der mehrmals von einem "Oh scheiße, ich schäme mich so" oder "Ahh, ich hab mich so blamiert, ey" unterbrochen wurde.

Ihr musikalisches - nun ja - Talent hatte die selbsternannte "Sarah K" allerdings schon 2011 im Dschungelcamp unter Beweis gestellt. Dass ein Mitstreiter wie Mathieu Carrière sie sogar auf Knien aufforderte, das Camp zu verlassen, hatte allerdings eher andere Gründe. Jedenfalls packte Knappik tatsächlich ihre sieben Sachen und verließ von sich aus die RTL-Show.

"Menschen stehen mir kritisch gegenüber"

Nun soll aus Sarah "Dingens", wie sie wiederum Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow dereinst taufte, aber endgültig "Sarah K" werden. Der Grund: Die Reality-TV-Darstellerin will unter die Rapperinnen gehen. Sogar einen ersten Song samt Musikvideo hat die im siebten Monat Schwangere am Donnerstag bereits herausgebracht. "Nur an Dich" heißt das Werk, mit dem sich Knappik einen lang ersehnten Traum erfüllt, wie sie auf Instagram schreibt.

Sie mache bereits seit ihrem 13. Lebensjahr Musik, verriet sie zudem der "Bild"-Zeitung. "Ich wollte immer Rapperin werden." Demnach habe sie bereits in ihrer Schulzeit Gedichte und Texte geschrieben. Zum Modeln sei sie "eher durch Umwege gekommen - das war nie mein Traum. Mein Traum war es, Musik zu machen."

Dennoch lag zwischen ihrer ersten Ankündigung, sie könne auch rappen, und ihrem ersten Song knapp ein Jahrzehnt. Kritik perlt dann halt doch nicht spurlos an ihr ab. Sie habe Angst davor gehabt, "dass man mich und meine Musik nicht ernst nimmt", gesteht die 34-Jährige. "Viele Menschen stehen mir oft kritisch gegenüber."

"Ich habe sogar Regie geführt"

Dabei sei sie ganz allein für den Track und das Video verantwortlich, betont Knappik: "Ich habe das Lied selber geschrieben - es gibt keine Plattenfirma im Hintergrund und es ist komplett auf eigene Kosten entstanden. Auch das Video basiert auf meiner Idee, ich habe sogar Regie geführt", zitiert die "Bild"-Zeitung Knappik.

Das Ergebnis klingt dann so: "Sie wollten nicht, dass ich schein' / Ließen mich lieber allein / Musste zu vielen verzeih'n / Fühl' mich wie Queen of the Lines (...) / Ich steh' wieder auf / Energie wie'n Baum / Fliege wie ein Adler / Business wie dein Vater."

Der Anlass für Knappiks erste Single ist jedoch ein trauriger: Der Song sei einer verstorbenen Freundin gewidmet, erklärt Knappig. "Sie war schwer krank und brauchte ein Spenderherz - was sie leider nicht bekommen hat. Das Lied sollte ihr in der Zeit des Wartens Mut machen!" Die Freundin, der sie das Stück vor deren Tod noch vorspielen konnte, habe sie ermutigt, das Lied zu veröffentlichen. Zudem habe sie ihr gesagt, "dass ich was aus meiner Musik machen soll", so Knappik.