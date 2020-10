In Liebesdingen läuft es für Sarah Lombardi gerade richtig gut. Erst kürzlich war sie mit ihrem neuen Freund Julian Büscher im Liebesurlaub auf den Malediven. Jetzt gesteht sie ihm ihre Gefühle ganz öffentlich und könnte offenbar kaum glücklicher sein.

Sängerin Sarah Lombardi und ihr Freund, der Fußballspieler Julian Büscher, schweben weiter auf Wolke sieben. Zu Lombardis 28. Geburtstag am 15. Oktober schickte ihr der ein Jahr jüngere Büscher zuletzt eine zuckersüße Liebeserklärung via Instagram, und jetzt revanchierte sich die Sängerin ihrerseits mit einem romantischen Liebes-Post.

"Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre", beginnt der Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der 28-Jährigen. Bei Büscher fühle sie sich sicher und zu Hause. "Danke, dass [du] an meiner Seite bist - lass mich nie mehr los", endet der Text. Dazu postete Lombardi ein Bild der beiden aus dem gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Es zeigt sie im Bikini und ihn in knallbunten Schwimmshorts, wie sie Hand in Hand aus dem Meer laufen.

Paar bereits verlobt?

Die Sängerin war bis 2019 mit ihrem Kollegen Pietro Lombardi verheiratet, mit dem sie den fünfjährigen Alessio hat. Mit dem 27-jährigen Julian Büscher ist sie offiziell seit Februar zusammen. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich die beiden zumindest erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach ersten Schnappschüssen in ihren Instagram-Storys postete Büscher Ende Juni das erste Pärchenfoto auf seinem Account, Lombardi folgte seinem Beispiel Anfang Juli. Aufmerksame Fans wollen während des Malediven-Aufenthalts des Paares bei Instagram sogar einen verdächtigen Ring an Lombardis Hand entdeckt haben und spekulierten über eine Verlobung der beiden.

Bei ihrem Ex läuft es dagegen gerade nicht ganz so gut. Zwar ist auch er frisch verliebt, doch steckt er mit seiner neuen Freundin Laura schon nach kurzer Zeit in der ersten Beziehungskrise. "Ich bin euch eine kleine Antwort schuldig. Ihr seht Laura und mich zurzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase", offenbarte er letzte Woche in seiner Instagram-Story. Die Entscheidung, ihre Beziehung öffentlich zu machen, sei gerade "sehr viel" für die Influencerin, hieß es weiter. Aufgeben sei aber keine Option. Er werde für die Beziehung alles geben, "denn sie war die erste Frau, die ich wieder in mein Herz gelassen habe, und dafür muss man kämpfen." Erst im September hatten die beiden ein erstes gemeinsames Bild veröffentlicht.

Das Verhältnis zwischen Sarah und Pietro Lombardi ist inzwischen freundschaftlich. Die beiden gönnen sich das neue Liebesglück und wünschen sich gegenseitig auch in der Öffentlichkeit immer wieder nur das Beste. Hauptsache, Alessio geht es gut.