In den 1970er Jahren findet die Hollywood-Karriere von Barry Newman ihren Höhepunkt: Als Hauptdarsteller in "Fluchtpunkt San Francisco" wirkt er in einem echten Kultstreifen mit. Nun wird der Tod des US-Schauspielers bekannt.

Der US-amerikanische Schauspieler Barry Newman ist tot. Seine Ehefrau Angela bestätigte dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass der Film- und Serienstar am 11. Mai eines natürlichen Todes in einem New Yorker Krankenhaus gestorben sei. Newman wurde 92 Jahre alt.

Bekannt wurde Newman vor allem als ehemaliger Rennfahrer Kowalski im Film "Fluchtpunkt San Francisco" (im Original "Vanishing Point"). In dem Klassiker von 1971 soll Newman in seinem Dodge Challenger R/T innerhalb kürzester Zeit von Denver nach San Francisco rasen. Dem Bericht zufolge dauerten die Dreharbeiten damals nur acht Wochen und "Fluchtpunkt San Francisco" soll einer der Lieblingsfilme von Regie-Legende Steven Spielberg sein.

"Fluchtpunkt San Francisco" hatte nach seiner Veröffentlichung in den USA nicht viel Aufsehen erregt, in Großbritannien umso mehr. Als der Film in London im Leicester Square Theater gezeigt wurde, "standen die Leute Schlange, um ihn zu sehen", sagte Newman in einem Interview 2019. "In England war ich ein Held, und in Amerika war ich nur ein Typ, der sein Gepäck am Flughafen abholt." Nach dem Erfolg in Europa lief der Film in Amerika noch einmal in den Kinos an. "Die Leute fingen dann an, sich für den Film zu interessieren. Er wurde zu einem Kultfilm, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe", so Newman.

Daneben verkörperte der in Boston geborene Newman in den 1970er Jahren unter anderem den Rechtsanwalt Anthony Petrocelli in der gleichnamigen Serie "Petrocelli". Es folgten zahlreiche weitere Rollen, darunter auch Auftritte in Serien wie "Quincy", "Ein Colt für alle Fälle" und "Mord ist ihr Hobby". In jüngerer Zeit war Newman in Filmen wie "Daylight" (1996) mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, "Bowfinger" (1999), Steven Soderberghs "The Limey" (1999) und "40 Days and 40 Nights" (2002) zu sehen.