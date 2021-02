Mit "Sound of Music" schaffte er 1965 seinen Durchbruch. Der Charakterdarsteller mit den eindringlichen Augen überzeugte sowohl auf Theaterbühnen als auch in Blockbustern, wie zuletzt in "Knives out". Nun ist Christopher Plummer mit 91 Jahren gestorben.

Der vielfach preisgekrönte Schauspieler Christopher Plummer ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 91 Jahren, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Manager berichteten. Plummer sei in seinem mehr als 100 Jahre alten Farmhaus im US-Bundesstaat Connecticut in Anwesenheit seiner Frau Elaine Taylor gestorben.

"Chris war ein außerordentlicher Mann, der seinen Beruf zutiefst liebte und respektierte, mit großartigen altmodischen Manieren, selbstironischem Humor und der Musik der Worte", sagte sein langjähriger Freund und Manager Lou Pitt den Berichten zufolge.

Plummer, der in Kanada geboren wurde, spielte in seiner 75-jährigen Karriere unter anderem die Hauptrolle des aristokratischen Witwers Kapitän Georg von Trapp in "The Sound of Music" an der Seite von Julie Andrews. Im Alter von 82 Jahren gewann er 2012 seinen ersten Oscar für eine Nebenrolle an der Seite von Ewan McGregor in "Beginners". Damit ging er in die Geschichte ein als ältester Oscarpreisträger.

Der Schauspieler mit den eindringlichen Augen hatte seine Anfänge auf der Theaterbühne und brillierte dort vor allem in Shakespeare-Stücken etwa "Othello" oder "Macbeth". Die New York Times titelte etwa 1982, sie habe die beste Shakespeare-Performance überhaupt gesehen. Seine Filmvita reicht von "Malcom X" über "12 Monkeys" bis zu "A Beautiful Mind". Plummer drehte eigentlich ständig, denn sein ausdrucksstarkes, doch selten aufdringliches Spiel überzeugte bis zuletzt in der 2019 erschienen Krimi-Komödie "Knives out".