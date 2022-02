Dieter Mann stand zuletzt 2016 auf der Bühne in seinem Deutschen Theater in Berlin.

Er war einer der Stars am Deutschen Theater in Berlin. Rund ein halbes Jahrhundert steht Dieter Mann auf der Bühne des Hauses und ist mehrere Jahre auch Intendant des Hauses. Daneben arbeitet er viel für Fernsehen und Kino. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Einer größten deutschen Theater-Schauspieler, Dieter Mann, ist tot. Er starb an diesem Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie seine Frau mitteilte. Der gebürtige Berliner stand rund ein halbes Jahrhundert auf der Bühne. Daneben war er in vielen Film und Fernsehproduktionen zu sehen. Von 1984 bis 1991 war er Intendant des Deutschen Theaters (DT) in Berlin.

Der Bundesverband Schauspiel hatte ihn 2020 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Seine Liebe zur Genauigkeit und zum Denken", so hieß es damals, machten ihn zum Publikumsliebling. Gelobt wurde sein sensibles, ernstes, präzises, unaufgeregtes und analytisches Spiel - im Theater genauso wie im Film ("Der Untergang"), Fernsehen ("Der letzte Zeuge") oder Hörfunk.

Von der Fabrik auf die Bühne

Geboren wurde Mann am 20. Juni 1941 in Berlin. In den 1950er-Jahren lernte er den Beruf des Drehers, arbeitete kurz in einer Fabrik und holte das Abitur nach. Anfang der 1960er-Jahre studierte er im Ostteil der Stadt an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Noch während seines Studiums wurde er am Deutschen Theater verpflichtet. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte die Figur des Edgar Wibeau in "Die neuen Leiden des jungen W." von Ulrich Plenzdorf. Daneben spielte er in zahlreichen klassischen und zeitgenössischen Stücken.

Während seiner Intendanz engagierte er die von der Kulturbürokratie der DDR ungeliebten Regisseure Frank Castorf, Thomas Langhoff und Heiner Müller. Rückblickend meinte er dazu: "Da klopfe ich mir nicht auf die Schultern. Aber ich bin froh, dass ich mich künstlerisch nicht geirrt habe. Diese Männer haben Großes geleistet."

Später konzentrierte er sich wieder auf das Schauspielen, bis 2006 blieb er Ensemblemitglied am Deutschen Theater. Schon in dieser Zeit und verstärkt danach brillierte er auf vielen Bühnen zwischen Berlin, Düsseldorf und Wien. Daneben wurden zahllose seiner von der Kritik stets gelobten Hörbücher zu Bestsellern. Bereits im Jahr 2000 war er Ehrenmitglied des DT geworden. Als viel gelobter Sprecher nahm Mann auch viele Hörbücher auf. 2016 hatte er bekannt gegeben, an Parkinson zu leiden.