Nicht zuletzt treuen Fans der Telenovela "Sturm der Liebe" ist sein Gesicht bestens vertraut. Schließlich spielte Dietrich Adam darin vier Jahre lang die Rolle des Friedrich Stahl. Nun ist der Schauspieler im Alter von 67 Jahren gestorben.

"Liebe Fans und Freunde von Dietrich! Die Nachricht von Dietrichs Tod ist kein Fake! Dietrich ist wirklich gestern gestorben." Mit diesen Worten wendet sich Klaus Adam, Bruder des Schauspielers Dietrich Adam, auf Instagram an die Öffentlichkeit. Vorausgegangen waren offenbar Zweifel, dass die Meldung von Dietrich Adams Tod der Wahrheit entspricht.

Er selbst habe die traurige Botschaft mitsamt einem Bild des Verstorbenen im Internet überbracht, stellt Klaus Adam klar - "weil ihr es ja sowieso irgendwann erfahren hättet". Er wolle, dass man seinen Bruder so wie auf dem Foto in Erinnerung behalte.

Kollegen trauern

Dietrich Adam starb den Angaben zufolge bereits am Montag im Alter von 67 Jahren. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Seine Schauspielkollegin Mona Seefried trauerte auf Instagram: "Ach Dietrich! Ich weine! Wir hatten noch so viel vor! Warum, warum?" Jan Hartmann, der ebenfalls mit Dietrich Adam vor der Kamera stand, schrieb: "Ich kann es nicht fassen. Dein Schabernack wird mir, uns allen, sehr fehlen."

Der in Göttingen geborene Dietrich Adam ist TV-Zuschauern nicht zuletzt aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. In ihr spielte er von 2013 bis 2017 die Rolle des Friedrich Stahl. Doch auch in zahlreichen anderen TV-Formaten wirkte er mit, darunter etwa "Großstadtrevier", "Tonio & Julia" oder aber diverse Krimis aus der "Tatort"-Reihe.

Sein längstes Engagement hatte er von 2000 bis 2011 in der Serie "Die Anrheiner". In den Geschichten über das Leben in einem Kölner Stadtviertel verkörperte er die Figur des Dieter Voss.