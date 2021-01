Einen ganz bekannten Namen hat sich Karl-Heinz Vosgerau nicht gemacht. Aber sein Gesicht dürfte vielen dennoch bekannt vorkommen. Schließlich wirkte der Schauspieler in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Nun ist er gestorben.

Die deutsche TV-Landschaft muss sich von einem vielseitigen Star verabschieden. Schauspieler Karl-Heinz Vosgerau ist bereits am 4. Januar im Alter von 93 Jahren in seiner Wahlheimat Wolfenbüttel gestorben. Das bestätigte Vosgeraus Frau Sabine gegenüber der "Bild"-Zeitung.

"Dass ich ihn jetzt gehen lassen musste, habe ich bis heute nicht verarbeitet", so die Witwe, die ihren Mann 2001 kennengelernt hatte. "Der einzige Trost: Ich war bei ihm bei uns zu Hause, als er gegangen ist."

Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren

Auch in "Derrick" mit Horst Tappert (2.v.l.) sah man Vosgerau (l.). (Foto: imago images/United Archives)

Der am 16. August 1927 in Kiel zur Welt gekommene Vosgerau begann seine lange Karriere an der Schauspielschule in seiner Geburtsstadt. 1948 trat er erstmals in einem Theaterstück auf. 1956 folgte in "Das Dorf in der Heide" sein Filmdebüt.

Vor allem in den 70er-Jahren arbeitete er mit einigen der prominentesten Regisseure der Zeit zusammen - von Peter Zadek bis Rainer Werner Fassbinder. Auch in Volker Schlöndorffs Verfilmung des Heinrich-Böll-Romans "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" ist er zu sehen.

Letzter Schauspieleinsatz 2007

Zugleich trat er seitdem vermehrt in Fernsehproduktionen auf. Zu seinen vielen beruflichen Stationen gehörte etwa "Die Schwarzwaldklinik", in der er in mehreren Folgen Professor Breeken verkörperte. Auch in drei Ausgaben von "Das Traumschiff" wirkte er mit.

Darüber hinaus trat Vosgerau in verschiedenen Episoden von "Der Alte", "Ein Fall für zwei" oder auch "Derrick" an der Seite des 2008 verstorbenen Horst Tappert in Erscheinung. Seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte er 2007 in "Inga Lindström - Emma Svensson und die Liebe".