Ob in "Derrick", "Der Alte" oder "Hallo Robbie!" - die Chance ist groß, dass man Thomas Fritsch schon mal gesehen hat. Und selbst wenn nicht, dann hat man ihn vielleicht zumindest gehört. Schließlich übernahm er zahlreiche Sprecherrollen. Nun ist er gestorben.

Schauspieler Thomas Fritsch ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren. Seine enge Vertraute und Schauspielkollegin Anja Hauptmann bestätigte dem "Bunte"-Magazin: "Heute früh ist Thomas um 8 Uhr friedlich eingeschlafen." Bis zuletzt wohnte Fritsch demnach in einer Senioreneinrichtung.

Thomas Fritsch wurde 1944 in Dresden geboren. Seine Familie flüchtete nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jedoch nach Hamburg, wo er später auch seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte.

Fritsch ist als Darsteller aus zahlreichen Filmen und Serien bekannt. Nach ersten Rollen in den 60er-Jahren spielte er später zum Beispiel in den Serien "Derrick", "Der Alte", "Glückliche Reise", "Der Bergdoktor" oder "Hallo Robbie!" mit. Auch in mehreren Roman-Verfilmungen von Rosamunde Pilcher war er zu sehen.

"Von "Die drei ???" bis "Gladiator"

Als junger Mann versuchte sich Fritsch zudem als Schlagersänger. Trotz der Veröffentlichung diverser Singles und Alben ist seine Musik jedoch nicht nachhaltig im Gedächtnis geblieben.

Dafür machte er sich als Hörspiel- und Synchronsprecher durchaus einen Namen. Von 2002 bis 2017 übernahm er zum Beispiel die Rolle des Erzählers in der beliebten Hörspielreihe "Die drei ???". In Filmen synchronisierte er unter anderem Russell Crowe, etwa in "Gladiator" oder "Lebenszeichen - Proof of Life", und Jeremy Irons, etwa in "Stirb langsam: Jetzt erst recht".

Fritsch lieh auch zahlreichen Disney-Figuren seine Stimme. So war er als Scar in "Der König der Löwen" und Niels in "Findet Nemo" zu hören. Bekannt war seine Stimme auch als die des Löwen Aslan in den "Die Chroniken von Narnia"-Filmen. Zuletzt sprach er 2018 die Rolle des Lukas im Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".