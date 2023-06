Mehrfach ist Glenda Jackson für einen Golden Globe und bei den Oscars nominiert, zwei Goldjungen gewinnt sie sogar. Später wechselt sie den Job und geht in die Politik. Nun ist die britische Schauspielerin im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson ist tot. Die zweifache Oscar-Preisträgerin und spätere Politikerin sei am Morgen nach "kurzer Krankheit" im Kreis ihrer Familie bei sich zu Hause im Londoner Stadtteil Blackheath "sanft entschlafen", teilte ihr Agent Lionel Larner mit. Jackson wurde 87 Jahre alt.

Glenda Jackson in "Liebende Frauen". (Foto: imago images/Everett Collection)

Erst vor Kurzem stand sie noch gemeinsam mit Kollege Michael Caine für den inzwischen abgedrehten Film The Great Escaper" vor der Kamera. Ihre Karriere begann allerdings bereits in den 1950er-Jahren. Seither spielte Glenda Jackson in Filmen wie "Tschaikowsky" und "Maria Stuart, Königin von Schottland" mit. Für ihre Rollen wurde sie mehrfach bei den Golden Globes und den Oscars nominiert, zwei Goldjungen erhielt sie sich dann tatsächlich. Sie bekam sie für ihre Hauptrolle in "Liebende Frauen" und in "Mann, bist du klasse!".

In den 1990er-Jahren widmete sich Glenda Jackson dann aber erstmal vorrangig der Politik und zog ins britische Unterhaus ein, wo sie gut 20 Jahre aktiv war. Erst 2015 trat sie als Abgeordnete zurück und wieder häufiger vor die Filmkamera. Unter anderem spielte Jackson in "Elizabeth is missing" eine an Demenz erkrankte Frau. 2021 kam mit "Der Festtag" ihr bis dato letzter Film ins Kino. Wann "The Great Escaper" erscheint, ist noch unklar.