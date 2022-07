Im aktuell in den Kinos laufenden Film über Elvis Presley spielt Shonka Dukureh die Sängerin Big Mama Thornton - es ist ihre erste Rolle in einem großen Spielfilm. Nun ist sie im Alter von nur 44 Jahren gestorben.

Shonka Dukureh, die in dem neuen Kinofilm über Elvis Presley, "Elvis" von Regisseur Baz Luhrmann, die Rolle der Big Mama Thornton spielte, ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Sie wurde am Donnerstag tot in einem Schlafzimmer in ihrem Haus in Nashville aufgefunden, teilte die Polizei laut "The Hollywood Reporter" mit.

Von der Polizei heißt es dem Bericht zufolge weiter, es gebe keine Anzeichen von Fremdverschulden. Die Obduktionsergebnisse des Gerichtsmediziners stehen demzufolge noch aus.

Dukureh, eine Sängerin und Schauspielerin aus Nashville, lebte in dem Haus offenbar mit ihren beiden kleinen Kindern zusammen. Eines der Kinder alarmierte laut dem Bericht einen Nachbarn, der die Rettungskräfte rief.

Dukurehs erster großer Spielfilm

"Elvis" war der erste große Spielfilm, in dem Shonka Dukureh mitwirkte. Seit Ende Juni läuft er im Kino. Dukureh ist auch auf dem Soundtrack zu hören und erscheint im Musikvideo zu Doja Cats Song "Vegas". Außerdem trat Dukureh im April zusammen mit Doja Cat beim Coachella-Festival auf.

Big Mama Thornton war eine US-amerikanische Bluessängerin; sie schrieb auch Songs und spielte Mundharmonika. Zudem war sie die Erste, die den Song "Hound Dog" aufnahm, bekannt und berühmt durch die Version von Elvis Presley, der damit später einen Hit landete.

Das Presley-Biopic läuft durchaus erfolgreich im Kino - es spielte an seinem Startwochenende stattliche 30,5 Millionen US-Dollar ein. In Deutschland läuft es seit dem 23. Juni. Der Film ist mehr als zweieinhalb Stunden lang und zeigt eindrucksvoll: Die Musiklegende, die 1977 starb, wurde zwar nur 42 Jahre alt, sein kurzes Leben war jedoch vollgepackt mit denkwürdigen Momenten.

Elvis Presley, der King of Rock'n'Roll, wird darin von Schauspieler Austin Butler verkörpert. Der heute 30-Jährige hatte sich bei den Dreharbeiten offenbar körperlich so verausgabt, dass er nur wenige Stunden nach Drehschluss im März 2021 in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er erzählte dem Männermagazin "GQ", er sei eine Woche lang bettlägerig gewesen. Sein Körper sei einfach "heruntergefahren".