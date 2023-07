Nicht mehr lange und Rihanna bringt ihr zweites Kind zur Welt. Vorher setzt sie ihren inzwischen ansehnlichen Babybauch aber noch einmal werbewirksam in Szene. Für ihr eigenes Wäschelabel lässt die Musikerin die Hüllen fallen und teilt die Ergebnisse des Shootings in den sozialen Medien.

Der R&B-Superstar Rihanna hat einmal mehr seinen Babybauch gekonnt und stilvoll in Szene gesetzt. Die werdende Mutter postete via Instagram eine Reihe von aufreizenden Dessous-Fotos. Die Bilder zeigen sie in knapper Unterwäsche aus ihrer eigenen Linie Savage X Fenty. In nur wenigen Stunden likten bereits knapp sechs Millionen ihrer Fans die aufreizende Bilderstrecke.

In den zahlreichen Kommentaren wird vor allem ihr Schwangerschafts-Glow von ihren Followern gelobt. Ein Fan schrieb: "Du bist derzeit die Definition von Schönheit." Erst Ende Juni berichtete das US-Magazin "Vogue Business", dass Rihanna als Geschäftsführerin von Savage X Fenty zurückgetreten ist. In einem entsprechenden Statement sagte sie, dass eine neue Führungsriege das Unternehmen auf ein noch höheres Niveau bringen solle. Konkrete Gründe nannte sie für ihre Entscheidung nicht.

Die Sängerin gründete das Dessouslabel im Jahr 2017 kurz nachdem sie bereits ihre eigene Kosmetikmarke Fenty Beauty ins Leben gerufen hatte. Mit diesen beiden Unternehmen macht Rihanna seither Jahr für Jahr Umsätze in Millionenhöhe. Ihr Vermögen wird derzeit auf knapp 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Rihanna erwartet derzeit ihr zweites Kind mit ihrem Partner ASAP Rocky, mit dem sie seit Dezember 2020 liiert ist. Im Mai 2022 kam ihr erster gemeinsamer Sohn RZA Athelston Mayers zur Welt.