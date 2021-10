Bei Sarah Engels läuft es im wahrsten Sinne des Wortes rund: Gemeinsam mit ihrer jungen Familie verbringt die hochschwangere Sängerin den "Babymoon" auf Kreta. Ein Bild ihrer Babykugel begeistert nun die Fans. Noch dazu sorgt Ehemann Julian für einen romantischen 29. Geburtstag.

Die hochschwangere Sarah Engels verbringt derzeit mit Ehemann Julian und Sohn Alessio einen gemeinsamen Familienurlaub auf der griechischen Insel Kreta. Auf Instagram verzückt die Sängerin ihre Fans nun mit neuen Bildern, auf denen ihr kugelrunder Babybauch zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Du kannst das Licht ausmachen. Aber du kannst mir nicht das Sonnenlicht nehmen."

Die junge Familie genießt offenbar ihren sogenannten "Babymoon", also den letzten Urlaub, bevor das neue Familienmitglied das Licht der Welt erblickt. Wann genau es so weit ist, lässt die 29-Jährige bisher noch offen, aber angesichts ihres stolzen Babybauches dürfte es nicht mehr lange dauern.

Aber nicht nur die fortgeschrittene Schwangerschaft und das Liebesglück mit Mann Julian lassen Sarah Engels Herz höher springen: Am Freitag feierte sie zudem ihren 29. Geburtstag, offenbar mit einem romantischen Dinner zu zweit. Denn in einem weiteren Posting sieht man die Sängerin, wie sie an einem gedeckten Tisch am Strand sitzt.

Dazu schreibt sie: Ich hatte heute einen wunderschönen Geburtstag mit meinen Männern und bin einfach gerade so happy. Danke mein Schatz für diesen wundervollen Tag den du mir geschenkt hast." In unzähligen Kommentaren erhält Sarah Engels Glückwünsche, darunter auch von Prominenten. Die TV-Moderatorin Frauke Ludowig etwa schreibt: "Happy, happy birthday, dear Sarah."

Aber die wohl emotionalste Botschaft kommt von Ex-Mann Pietro Lombardi. Der Vater des gemeinsamen Sohnes Alessio macht auf Instagram deutlich, wie sehr er sich für das private Glück von Sarah freut. "Alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und nur das Beste. Hast einen super Jungen mit Julian an deiner Seite, einen sehr hübschen Sohn (wie der Vater halt) und bald noch eine kleine Prinzessin", schreibt er. Am Ende seines Textes verspricht Lombardi: "Du weißt, bin immer für euch da, egal was ist. Dein Pie."

Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich während ihrer Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar kennen. Im Jahr 2013 heirateten die beiden. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn zu Welt. Kurz darauf trennten sich die beiden, im Jahr 2019 folgte die Scheidung. Im Mai dieses Jahres heiratete sie den Ex-Fußballprofi Julian Engels.