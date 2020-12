Vor knapp einer Woche macht Kader Loth unter Tränen öffentlich, an Covid-19 erkrankt zu sein. Schon da geht es ihr so schlecht, dass sie offenbar an einer schnellen Genesung zweifelt. Nun wurde die 47-Jährige sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Besser fühlt sie sich allerdings nicht.

Ende November sorgte Kader Loth für Aufsehen, als sie in einem Instagram-Video unter Tränen öffentlich machte, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. "Hallo Leute, ich wollte mich einfach kurz melden, weil ich seit drei, vier Tagen angeschlagen bin. Es ist auch nicht besser geworden", verriet die 47-Jährige.

Schon zu dem Zeitpunkt ging es der Reality-TV-Darstellerin so schlecht, dass sie sogar an ihrer Genesung zweifelte. "Das Schlimme ist ja: Ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe. Das macht mir Angst. Ob ich das schaffe, keine Ahnung", fügte sie verzweifelt hinzu.

"Kann nicht mal weinen"

Mehr als eine Woche später geht es Loth offenbar nicht besser. In der Nacht zu Montag war sie sogar mit heftigem Fieber, Erbrechen und Lungenschmerzen im Krankenhaus, wie sie der "Bild"-Zeitung am Donnerstag verriet. "Meine Lunge brennt wie Feuer und der Notarzt hat meinen Sauerstoffgehalt im Blut getestet und hat sofort entschieden, dass ich in die Klinik eingeliefert werden muss."

Mittlerweile sei sie wieder zu Hause und liege mit Schüttelfrost und Husten flach, zitierte die "Bild"-Zeitung Loth weiter. Alle paar Stunden nehme sie Paracetamol zu sich. "Wenn ich wieder starke Atemnot habe, muss ich direkt wieder in die Klinik." Besser gehe es ihr demnach nicht, wie sie in einer Instagram-Story mitteilte. "Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt", schrieb sie am Donnerstag. Ihr Arzt habe zudem gewarnt, dass es Folgeschäden geben könnte. "Meine Lunge wird jetzt erst mal in zwei Wochen geröntgt", sagte Loth.

Kader Loth wurde Anfang der 2000er-Jahre durch diverse Realität-TV-Formate berühmt. 2004 überstand sie "Big Brother" und "Die Alm", ein Jahr später "Die Burg" und 2017 sogar das Dschungelcamp.