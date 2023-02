Egal, wie sehr sie sich in ihren Reality-TV-Shows teilweise streiten, die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans stehen sich äußerst nahe. In einem seltenen Interview spricht Kylie Jenner nun über ihre besondere Beziehung zu all ihren Schwestern. Auch, wer derzeit ihre Favoritin ist, verrät die 25-Jährige.

Unzählige Staffeln von "Keeping Up with the Kardashians" und "The Kardashians" haben uns mehrere Dinge gelehrt: Man kann berühmt dafür sein, ein Star zu sein. Wie bei einem Autounfall fällt es einem manchmal schwer, nicht interessiert auf den Kardashian-Jenner-Clan zu blicken. Und wenn es eines gibt, was für Kendall und Kylie Jenner sowie Kourtney, Kim und Khloé Kardashian über allem steht, dann die Familie.

In einem Interview mit "Vanity Fair Italia" hat das Küken im Bunde, Kylie Jenner, nun über ihre Beziehung zu ihren berühmten Schwestern gesprochen. Die Unternehmerin verriet sogar, wen sie zurzeit als ihre Lieblingsschwester bezeichnen würde. "Es ändert sich mit der Zeit. Im Moment ist es Kim", so die 25-Jährige. Auch den Grund dafür lieferte sie: "Kim hat sich in letzter Zeit so sehr verändert. Wir sind sehr verbunden, sie ist immer die erste Schwester, die ich anrufe, wenn ich etwas brauche." Außerdem hätten die beiden "in letzter Zeit viele ähnliche Erfahrungen gemacht", fügte sie hinzu und schien sich damit auf ihre jüngsten Trennungen zu beziehen.

Liebes-Aus mit Travis Scott?

Kylie Jenner und US-Rapper Travis Scott sollen sich Medienberichten zufolge Ende 2022 getrennt haben. Auch das Weihnachtsfest hätten sie nicht miteinander verbracht. Die beiden Eltern, die die fünfjährige Stormi und den einjährigen Aire haben, waren ab 2017 ein Paar. Nach einer kurzen Trennung 2019 versöhnten sie sich wieder. Kim Kardashian dagegen wurde Ende 2022 nach sieben Ehejahren offiziell von Kanye West geschieden, mit dem sie vier Kinder hat: North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (3). Nach ihrer Trennung war sie von November 2021 bis August 2022 mit dem Comedian Pete Davidson liiert.

Dagegen sei die Schwester, mit der sie "am wenigsten gemeinsam" habe, "Kendall. Ohne Zweifel Kendall", führte Jenner weiter aus. "Weißt du, was man sagt? Gegensätze ziehen sich an. Und so ist es bei uns." Von all ihren älteren Geschwistern habe sie jedoch eine Menge mit auf den Weg gegeben bekommen. "Khloé hat mir Zärtlichkeit und die Fähigkeit zu vergeben beigebracht", so die 25-Jährige. "Kendall: die Bedeutung von Freundschaft und bedingungsloser Liebe; Kourtney: der Wert der Gesundheit und die Notwendigkeit, nicht oberflächlich zu sein." Von ihrer Lieblingsschwester Kim habe sie wiederum gelernt, stark zu sein und die Fähigkeit zu besitzen, "sich immer zu sagen, dass man es schaffen kann, komme was wolle. Kim ist wirklich stark, wirklich belastbar."