Seit sich Heidi Klum und Seal 2012 getrennt haben, sieht man den Musiker meist alleine. Eine längere Beziehung hatte er zumindest seither nicht mehr. Nun aber soll sich der 46-Jährige in eine Tennisspielerin verguckt haben.

Heidi Klum ist inzwischen mit Tom Kaulitz verheiratet, ihr Ex-Mann Seal war seit der Trennung vor sieben Jahren vor allem viel allein unterwegs. Nun aber turtelt er auf einem Tenniscourt in Florida mit einer anderen Blondine.

Auf dem Tennisplatz machten die zwei einen vertrauten Eindruck. (Foto: imago images/ZUMA Press)

In Bota Racon nahm der 56-Jährige am Wochenende an einem Tennisturnier für den guten Zweck teil. Neben ihm waren noch Kollegen wie Gavin Rossdale oder auch Schauspieler wie Kevin McKidd dabei. Und eben Tina Hojnik, eine ehemalige Profi-Tennisspielerin und heutige Tennislehrerin aus Los Angeles. Sie ist offenbar die neue Frau an Seals Seite. Zumindest wurde die gebürtige Slowenin bei mehr als nur heftigem Flirten mit ihm gesehen. Die zwei tauschten auch ganz offen Zärtlichkeiten aus, umarmten und küssten sich auf dem Tenniscourt.

Zuvor war Seal immer wieder in wechselnden Beziehungen, doch keine davon hielt wirklich lange. Unter anderem gab es da die australische Sängerin Erica Packer, mit der er rund ein Jahr zusammen war. Oder auch Delta Goodrem, ebenfalls Sängerin, die aber auch nicht lange blieb. Dann wurde Seal im März 2018 mit einer unbekannten Brünetten gesichtet, ehe man ihm zwei Monate später eine Liaison mit Schauspielerin Charlize Theron nachsagte. An diesen Gerüchten soll laut Seal aber nichts drangewesen sein.

Mit Heidi Klum war Seal, der eigentlich Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel heißt, von 2004 bis 2012 zusammen, 2005 heirateten sie in Mexiko. Die beiden haben gemeinsam drei leibliche Kinder, außerdem adoptierte Seal Heidis Kind aus der Beziehung mit Flavio Briatore.