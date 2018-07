Unterhaltung

Demba Nabé hätte es so gewollt: Seeed: Es muss weitergehen

Nach dem Tod von Seeed-Kollege Demba Nabé fragen sich die Kollegen natürlich, wie es nun weitergehen soll. Und es kann tatsächlich nur eine Möglichkeit geben: Es wird weitergehen, da sind sich die trauernden Bandmitglieder einig.

Der Tod von Demba Nabé war ein Schock. Nur wenige Wochen zuvor hatten Seeed noch ihre große Comeback-Tour angekündigt, die binnen Minuten ausverkauft war. Wie es ohne den Sänger weitergehen soll, hat jetzt erstmals Bandkollege Frank Dellé angesprochen.

"Es ist ein derber Verlust und ich habe keine Worte dafür", sagt Dellé in einem kurzen Video auf seiner Instagram-Seite. Gemeinsam mit Peter Fox und dem Rest der Gruppe trauert er um seinen guten Freund und Bandkollegen Demba Nabé alias Boundzound, der am 31. Mai überraschend gestorben war. "Es muss allerdings weitergehen", so Dellé weiter. "Nabé hätte es so gewollt."

Wie und in welcher Form das Comeback von Seeed stattfinden wird, sei noch nicht geklärt. "Aber klar ist, dass wir spielen werden", versichert der 48-Jährige. Nur wenige Wochen vor dem plötzlichen Tod hatten die Berliner Musiker angekündigt, im Oktober und November 2019 auf die Bühne zurückzukehren. Eine Vielzahl der Deutschland-Konzerte war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Seeed-Fans waren schockiert über den frühen Tod des Musikers und fanden bewegende Worte für den viel zu frühen Abschied von ihrem Idol. "R.I.P., Demba. Ich hoffe du machst es nun im Himmel ein wenig 'Louder'", hieß es etwa auf Twitter.

Auf Instagram teilen viele Fans ihre Selfies und Schnappschüsse mit dem Seeed-Musiker. So schrieb zum Beispiel jemand: "Mir fehlen die Worte, ich bin total schockiert und unendlich traurig über den Verlust eines so großartigen Künstlers und Menschen!"

Vielleicht hilft die Musik ein wenig, den Verlust Demba Nambés irgendwann besser zu verschmerzen.

Quelle: n-tv.de