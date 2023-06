Hat Selena Gomez einen Freund? In den vergangenen Monaten wird immer öfter über den Beziehungsstatus der US-Schauspielerin spekuliert. Bei TikTok gibt die 30-Jährige in einem selbstironischen Post nun eine eindeutige Antwort.

Die Gerüchteküche um Selina Gomez Liebesleben brodelt. Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob die Sängerin und Schauspielerin wieder vergeben ist. Nun gibt die 30-Jährige eine eindeutige Antwort auf diese Frage. Am Rande eines Fußballplatzes ruft Gomez in einem kurzen TikTok-Clip lauthals in Richtung der Spieler: "Ich bin Single!" Wohl nicht ganz ernst gemeint fügt sie an, dass sie zwar "etwas pflegebedürftig" sei, einen möglichen Freund aber "sooooo sehr lieben" würde.

Das Ganze könnte auch als Reaktion auf Gerüchte aus den vergangenen Monaten verstanden werden. So gab es in den letzten Wochen unter anderem Spekulationen, dass sie womöglich mit dem ehemaligen One-Direction-Star Zayn Malik zusammen sein könnte.

Davor wurde ihr nachgesagt, dass sie Andrew Taggart von The Chainsmokers daten soll. Gomez konnte angeblich "kaum ihre Hände von ihm lassen", zitierte "US-Weekly" einen Insider. Zudem kursierten Bilder von den beiden beim gemeinsamen Bowlen oder im Kino. Damals reagierte sie auf das Gerücht mit einer Instagram-Story: "Ich mag es zu sehr, alleine zu sein." Dazu postete sie das Hashtag #iamsingle, also "Ich bin Single".

"Offen für Dates"

Im Dezember letzten Jahres hatte eine anonyme Quelle "Entertainment Tonight" verraten, Gomez sei "offen für Dates". Sie blicke "positiv" und "optimistisch" ins neue Jahr. Ihren Wunsch nach einem Partner äußerte die 30-Jährige bereits bei "Saturday Night Live" im Mai. Sie führe unter anderem durch die TV-Show, weil sie Single sei, sagte Gomez damals. Denn sie habe gehört, dass "Saturday Night Live" ein "großartiger Ort" sei, "um die große Liebe zu finden".

Seit der Trennung von Justin Bieber im Jahr 2018 war es - abgesehen von einer kurzen Romanze mit The Weeknd ruhig geworden um Gomez' Liebesleben. Im Mai letzten Jahres hatte sie in der Show "Saturday Night Live" selbstironisch gescherzt: "Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen." Ernst gemeint war das offenbar nicht.