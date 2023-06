"Nichts kann aufhalten, was kommt"

"Ein König" kehrt zurück, Cathy Hummels macht sich nackig und bald schon werden Spreewaldgurken rar sein! Hier lesen Sie möglicherweise eine der letzten Promi-Wochenrückblicke vor dem großen Weltuntergang und der geplanten "Egal-Tour" 2024 von Prepper-Prophet Michi.

Hey, liebe Leserinnen und Leser! Na? Haben Sie sich schon auf den Weltuntergang vorbereitet? Wenn Sie nicht wissen, ob es besser ist, Spreewaldgurken oder Cornichons zu horten und noch überlegen, sich eventuell einer Prepper-Gruppe anzuschließen, weil die meistens schon über einen guten Dieselgenerator verfügen, informieren Sie sich doch bitte vorher erstmal beim Wendler! Prophet Michi ist nämlich schon vor geraumer Zeit ins Prepper-Geschäft eingestiegen.

Was sind die besten Prepper-Produkte? Wie baut man Schutzräume, die mindestens so stabil sind wie ein Katzentunnel? Und wen aus der Prepper-Community muss man von Anfang an für seine immens wichtige Aufgabe als Ikea-Teelichter-Besorger ausbilden, falls es zu Stromausfällen kommt?

Sie merken schon, das Ganze ist ironisch zugespitzt, aber das Gefühl, dass die Welt immer mehr aus den Fugen gerät, haben inzwischen immer mehr Menschen - weltweit. Nicht nur Michi hat sich längst auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet und in seiner Vorreiterrolle bereits vor zwei Jahren "Langzeitlebensmittel zur Krisenvorsorge" empfohlen. Leider, leider, leider hat es mit der Doku bei RTL 2 nicht geklappt!

Auf das Ableben jeglicher Zivilisation sollte man sich aber in jedem Fall vorbereiten - vor allem finanziell. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, wie lukrativ das Prepper-Business für Micha bisweilen war, ein Back-Automat für dunkles Brot sollte aber mindestens schon rausgesprungen sein, genauso wie Teelichter.

Der Wendler wäre nicht der Wendler, hätte er nicht gleich die nächste, zündende Idee. Der Schlagersänger hat nämlich feierlich verkündigt, wieder Konzerte zu geben. Es sei quasi "die Rückkehr des Königs". "Nichts kann aufhalten, was kommt". Nicht mal der Weltuntergang? Der Ticket-Vorverkauf startet Weihnachten, im nächsten Jahr geht der "Egal, was die anderen sagen"-Mann auf Tour.

Wilde Spekulationen um Peter Klein und Yvonne Woelke

Dieses Mantra scheinen sich auch Peter Klein und Yvonne Woelke auferlegt zu haben. Beide lassen sich von der nicht enden wollenden Medien-Lawine rund um eine vermeintliche Affäre nicht unterkriegen und ziehen einfach ihr Ding durch. Unlängst sollen sie für ein gemeinsames Handwerker-Projekt vor der Kamera gestanden haben. Nun zeigt sich Peter Klein mal wieder auf Instagram. "Jut siehta aus!", würde der Berliner zum neuesten Post sagen. Der 56-Jährige äußert sich zu seinem neuen, frischen Look: "Ein paar Kilo weniger, an Erfahrung reicher und glücklich, dass wir es gemeinsam gerockt haben. (…)" Schließlich ergänzt er, dass seine neue Reise ja gerade erst begonnen habe.

Und hier müssen wir alle nun vereint zur Tat schreiten, liebe Leserinnen und Leser, und unserem RTL irgendwie einen einlöten, damit sich die Zungen der Verantwortlichen lösen! Es gibt da nämlich ganz heiße Spekulationen und Gerüchte, die, würden sie sich bewahrheiten, sämtliche Trash-TV-Herzen höherschlagen lassen. Gehören Peter und Yvonne möglicherweise zu den Nachrücker-Paaren im "Sommerhaus der Stars"? Es wäre nicht nur eine kleine Sensation, weil Peter bereits mit seiner Ex-Frau Iris im Jahre 2020 in Bocholt war. Wir alle wissen auch: Die Bauern-Butze muss dringend generalüberholt werden. Und Peter ist ein tüchtiger Handwerker! Es beginnt bereits beim quietschenden Gartentürchen. Das müsste unverzüglich geölt werden! Die Doppelstockbetten wackeln und die Wände benötigen einen neuen Anstrich. Bitte, bitte lieber Trash-TV-Gott, erhöre die Gebete deiner Jünger!

Und was war sonst so los bei den Promis?

Heidis Tochter Leni Klum hat schon wieder oben ohne posiert und kassiert dafür vor allem von Frauen Kritik und Häme. Frau, noch dazu in diesem Alter, zeige sich nicht halbnackt, sagen die einen, das gehöre sich nicht, sagen die anderen. Alles schön und gut und in einer Demokratie muss man auch Meinungen aushalten, die mit der eigenen nicht d'accord gehen.

Aber wer bitte hat einer fremden Frau vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten habe und was sich gehöre? Leni Klum ist eine selbstbestimmte junge Erwachsene. Vielleicht modelt sie demnächst wieder mit ihrer Mutti für Unterwäschefotos, vielleicht zieht sie auch, wie Cathy Hummels in dieser Woche mit ihrer Schwester, für den "Playboy" blank und nimmt auch hier wieder ihre berühmte Model-Mama mit? Ihr Bier!

Indes teilt die Moderatorin Lola Weippert ein Bikinifoto auf Instagram mit einer wichtigen Botschaft. Die Leute mögen doch bitte etwas feinfühliger und respektvoller im Umgang mit Kritik sein. Als Kind habe man sie beispielsweise "Breitmaulfrosch" oder "Mondgesicht" genannt. Sich selbst größer zu fühlen, indem man andere kleinmacht, ist nichts, worauf man stolz sein sollte.

Neues gibt es auch von der Tanz-Königin Anna Ermakova. Die 23-Jährige habe sich von ihrem Freund getrennt, heißt es. Dabei wussten wohl die meisten nicht einmal, dass sie überhaupt liiert war! Hach, schade, dass Valentin Lusin schon vergeben ist! Bis nächste Woche!