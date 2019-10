Sie waren das ultimative Teenie-Traumpaar, doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit gemacht. Selena Gomez und Justin Bieber versuchten es immer und immer wieder miteinander. Heute ist er mit einer anderen verheiratet - und sie hat soeben vermutlich einen Song über den Verflossenen veröffentlicht.

Nein, bestätigt ist es nicht, dass Selena Gomez in ihrem neuen Song "Lose You to Love Me" über ihre Beziehung zu Justin Bieber singt. Doch naheliegend wäre es. Von 2009 bis 2017 führten die beiden Jungstars eine On-Off-Beziehung. 2018 wurden sie zuletzt zusammen gesichtet, dann war alles aus. Im Juli des vergangenen Jahres hatte sich Bieber mit seiner damaligen Freundin Hailey Baldwin verlobt, die beiden sind mittlerweile verheiratet. Und Gomez? Die scheint an der Sache ordentlich zu knabbern gehabt zu haben.

In der emotionalen Ballade "Lose You to Love Me" singt Gomez davon, binnen zwei Monaten ersetzt worden zu sein, als sei nichts gewesen. Es heißt: "I gave my all and they all know it / You turned me down, and now it's showing / In two months you replaced us / Like it was easy / Made me think I deserved it." Was so viel bedeutet wie: "Ich habe alles gegeben und alle wussten es / Du hast mich abgelehnt und das zeigt sich jetzt / Binnen zwei Monaten hast du uns ersetzt / Als sei es einfach gewesen / Du hast mich glauben lassen, ich hätte es verdient." Gomez beschreibt in ihrem Song, dass sie erst brechen musste, um zu sich selbst zu finden. "Ich musste dich hassen, um mich zu lieben", singt sie.

Viele Gomez-Fans wollen glauben, dass der neue Song von Bieber handelt. Möglich wäre allerdings auch, dass es um den Musiker The Weeknd geht. Mit ihm war Gomez 2017 für ein knappes Jahr zusammen, bevor sie wieder mit Bieber und er wieder mit seiner Ex-Freundin Bella Hadid anbandelte. The Weeknd soll Gomez seinerseits mit "Call Out My Name" einen Song gewidmet haben. Vielleicht dreht sich Gomez' "Lose You to Love Me" auch um einen Unbekannten oder der Song ist fiktiv erzählt. Jedenfalls ist der 27-jährigen Sängerin damit eine gute Portion Aufmerksamkeit sicher.