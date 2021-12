Da würde man doch zu gern mal Mäuschen spielen. Schließlich verrät Prinz William, in seiner Familie würden derzeit zur Musik von Shakira "viele Hüften gekreist". Die Sängerin freut sich darüber, auch wenn der Royal offenbart, dass er selbst die härtere Gangart bevorzugt.

Prinzessin Charlotte hat Gefallen an der Musik von Shakira gefunden. Das verriet ihr Vater, Prinz William, in einer Audio-Serie von Apple.

Vor allem der Song "Waka Waka (This Time For Africa)" sei derzeit bei der Achtjährigen, aber auch bei ihren beiden Brüdern George (8) und Louis (3) schwer angesagt, sagt der Thronfolger einem Bericht der Zeitung "Metro" zufolge. "Es werden viele Hüften gekreist und es wird sich verkleidet. Vor allem Charlotte läuft in der Küche herum, in ihren Kleidern und Ballettsachen", wird der 39-Jährige zitiert.

Davon, dass sich unter den britischen Royals Fans ihrer Musik befinden, hat auch Shakira Wind bekommen. Und die kolumbianische Musikerin ist begeistert davon. "Ich freue mich so, dass du meine Musik magst, Prinzessin Charlotte", schreibt sie auf Twitter und verlinkt besagten "Metro"-Artikel dazu.

Streit zum Frühstück

Er sei froh darüber, dass seine Kinder die Liebe zur Musik in seiner Familie geerbt hätten, erklärt Prinz William in der Audio-Serie weiter. Regelmäßig entbrenne zwischen Charlotte und George schon morgens ein Streit um die Song-Auswahl zum Frühstück. Als Vater müsse er für Ausgleich sorgen: Jeder dürfe sich abwechselnd einen Song wünschen, so bekäme jeder seine Chance.

Auch auf seine Lieblingssongs kommt der Prinz zu sprechen: "Es gibt nichts Besseres, als an einem Montagmorgen, wenn man nach dem Wochenende ein bisschen müde ist und versucht, sich wieder in den Trubel der Woche zu stürzen, AC/DC mit 'Thunderstruck' zu hören."

Ein anderer Song wecke in ihm viele Erinnerungen an seine Kindheit, plaudert der Sohn von Prinz Charles weiter aus. Auf der Fahrt in die Schule habe seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), immer "The Best" von Tina Turner gespielt, um ihm und seinem Bruder, Prinz Harry, die Ängste zu nehmen.