Shawn Mendes und Camila Cabello sind seit zwei Jahren zusammen und gelten als absolutes Traumpaar. Mit gemeinsamen Videos in den sozialen Netzwerken sorgten sie gerade zu Beginn ihrer Beziehung immer wieder für Unterhaltung. Doch es gibt auch eine dunkle Seite im Leben des Musikers, wie er jetzt in einem Podcast gestand.

Dort erklärte der 22-Jährige, dass er sich manchmal selbst nicht wiedererkenne, zum Beispiel im Streit mit seiner Freundin. "Ich erhob meine Stimme gegen sie, und sie meinte 'Ich mag es nicht, wenn du deine Stimme erhebst. Wieso hast du das getan?' Und ich wurde so abwehrend", erzählte Mendes in dem Podcast "Man Enough" dessen Host Justin Baldoni. "Ich sagte: 'Das habe ich nicht getan!' Aber ich hatte meine Stimme gegen sie erhoben. Und ich spürte, wie sie schrumpfte und wie ich wuchs und dachte: 'Oh Gott, das ist das Schlimmste.' Ich habe so viel Angst davor, böse zu sein."

"Sie tröstete mich"

Diese dunkle Seite an sich unter Kontrolle zu halten, sei die größte Herausforderung für ihn, so Mendes weiter. "Ich kann es nicht vermeiden, dass ich ein klein wenig Dunkelheit in mir habe. Es ist ein schreckliches Gefühl, diese Dunkelheit präsent sein zu lassen." Wenn er an Szenen wie diese zurückdenke, schäme er sich für sein Verhalten. "Sie (Camila) tröstete mich. Und dann brauchte ich gut 20 Minuten, während der wir getrennt voneinander unsere Bücher lasen, um zu ihr zu gehen und zu sagen: 'Gott, das war ein ganz großes Ding, und es tut mir wirklich leid.'"

Mit einem gemeinsamen Auftritt bei den MTV Video Music Awards im August 2019 hatten Shawn Mendes und Camila Cabello die Gerüchteküche um eine Beziehung zwischen ihnen weiter angeheizt. Davor hatten Fans bereits eine Weile vermutet, dass es zwischen den Duett-Partnern ordentlich knisterte. Wenig später machten sie ihre Liebe dann tatsächlich öffentlich. Im Jahr darauf gestand Mendes in einem Interview mit dem US-Magazin "Access Hollywood" sogar, dass er bereits fünf Jahre lang in seine Partnerin verliebt gewesen sei, ehe er ihr seine Gefühle gestanden habe.