Mal frivol, mal Arm in Arm Shayk und Cooper befeuern Liebesgerüchte

Geht bei ihnen wieder was? Bradley Cooper und Irina Shayk.

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben es vorgemacht: Alte Liebe rostet nicht. Nun könnten auch Bradley Cooper und Irina Shayk wieder zueinanderfinden. Erst heizt ein sexy Schnappschuss an Halloween die Gerüchte an. Nun folgen gemeinsame Fotos der beiden aus New York.

Sind Hollywood-Star Bradley Cooper und Model Irina Shayk wirklich wieder ein Paar? Nach zahlreichen Gerüchten in den vergangenen Wochen, will die "Daily Mail" nun den endgültigen Beweis vorliegen haben: gemeinsame Fotos der beiden aus New York.

So wurden der 47-jährige Cooper und die elf Jahre jüngere Shayk dort während eines Spaziergangs ohne ihre gemeinsame Tochter Lea (5) abgelichtet. Auf den Fotos wirken sie sehr vertraut, während sie Arm in Arm durch die Straßen der Metropole schlendern.

Erst an Halloween hatte Shayk die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback angeheizt. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie auf Coopers Schoss sitzend zeigte. Während sie sich anlässlich des Kostümfestes als verführerisches Pin-up in Dessous geworfen hatte, war Cooper als Bär verkleidet.

Woher wir wissen, dass es sich bei Meister Petz tatsächlich um Cooper handelte? Auf anderen Fotos war zu sehen, wie er, Shayk und diesmal auch Lea zusammen in ihren Kostümen auf Halloween-Tour gingen. Der Schauspieler hielt seine Tochter dabei an der Hand.

Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Cooper und Shayk wieder annähern könnten, stammt bereits aus dem August. Da veröffentlichte das ehemalige "Victoria's Secret"-Model auf Instagram Bilder aus dem Urlaub auf den Bahamas. Zu sehen war sie dabei nicht nur mit den berühmten schwimmenden Schweinen des Inselstaats - auf einer Aufnahme tauchte auch bei dieser Gelegenheit bereits Cooper an ihrer Seite auf. Gemeinsam strahlten die beiden in die Kamera. Dass sie dazu noch ein Foto postete, auf dem sie umringt von einem großen Herz im Sand lag, ließ die Fanherzen erst recht höher schlagen.

Cooper und Shayk hatten sich 2019 nach rund vier Jahren Beziehung getrennt. Seither pflegen sie jedoch ein freundschaftliches Verhältnis. Ob daraus nun schon wieder mehr geworden ist? Sie selbst haben sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert.